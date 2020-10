Apple aurait caché une fonctionnalité surprise dans l’iPhone 12

Et si Apple nous avait caché une fonctionnalité de l’iPhone 12 durant sa présentation ? C’est en tout cas ce que semble indiquer un document officiel envoyé par la firme à la FFC (Federal Communications Commission), et qui suppose que « les iPhone de 2020 proposent également une charge WPT (« Wireless Power Transfer ») à 360 kHz pour recharger des accessoires ». Cela supposerait que les iPhone 12 serait dotés d’une fonction de recharge inversée, ce qui permettrait, lorsque Apple daignera l’activer, de recharger un boîtier de AirPods au dos de l’iPhone 12.

Cette fonction est pressentie depuis plusieurs années chez Apple et les rumeurs se faisaient d’autant plus pressantes cette année, maintenant qu’Apple ne fournit plus d’écouteurs dans la boîte de l’iPhone 12 afin, on l’imagine, d’écouler des AirPods, dont les boîtiers sont compatibles avec la recharge sans-fil. Néanmoins, le document envoyé à la FFC suppose qu’un « unique accessoire » seulement pourrait être rechargé de la sorte, et qu’il s’agit d’un accessoire Apple qui n’est pas encore sorti. D’après Mark Gurman, ce fameux accessoire pourrait être l’un des nouveaux modèles de AirPods que prépare Apple pour l’année à venir. Le journaliste de Bloomberg évoque également la possibilité des AirTags, ces curieux traqueurs GPS qui font parler d’eux depuis des mois sans jamais avoir été officialisés, et qui pourraient être rechargées grâce au MagSafe, le nouveau chargeur aimanté d’Apple.

Another possibility: AirTags — which are rumored to charge with MagSafe. So idea being these would be re-charged on the back of a new iPhone or a MagSafe charger. Bet would be that someone willing to spend money on an Apple Tile would probably have the latest iPhone or charger.

— Mark Gurman (@markgurman) October 28, 2020