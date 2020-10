Au Royaume-Uni, la PS5 attire bien plus que la Xbox Series X

Jeux Vidéo Par Remi Lou le 30 octobre 2020 à 13h35

Après avoir sondé les joueurs américains, VGM a traversé l’Atlantique pour savoir laquelle des deux consoles next-gen intéresse le plus les joueurs au Royaume-Uni. Sans surprise, la PlayStation 5 s’impose comme la console la plus attendue, avec le plus de précommandes.