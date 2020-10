Netflix augmente ses tarifs aux États-Unis

Conformément aux rumeurs, la plateforme a annoncé une hausse de ses tarifs sur le sol américain. Cette augmentation pourrait par la suite se répercuter à l’international.

C’est officiel. Les rumeurs le prédisaient depuis déjà plusieurs mois, Netflix a décidé d’augmenter le prix de ses abonnements aux États-Unis. Ainsi, l’offre Standard, particulièrement populaire chez les abonnés, voit son tarif passer de 13$ à 14$ pour deux écrans simultanés. De son côté, l’offre Premium, permettant d’avoir quatre écrans simultanés et l’accès à la 4K Ultra-HD, subit une hausse conséquente de 2$ par mois, passant de 16$ à 18$. Ces nouveaux tarifs entreront en application d’ici deux mois pour tous ceux déjà abonnés à la plateforme, mais dès à présent pour les nouveaux clients. À noter que le prix de l’offre Essentiel en revanche, permettant un seul écran en 480p et proposé à 9$, ne change pas pour le moment, rapporte le site Apple Insider.

Grâce à cette augmentation de 1$ à 2$ par mois pour ses abonnés, Netflix espère sans doute investir davantage dans de nouveaux projets, à l’image des podcasts audio récemment officialisés par la plateforme. Quoi qu’il en soit, cette augmentation des prix aux États-Unis signe sans aucun doute l’arrivée d’une révision tarifaire identique à l’international, estiment les analystes américains, et notamment en France. Pour le moment, l’Hexagone propose des prix allant de 7,99€ par mois pour l’offre Essentiel, à 15,99€ par mois pour l’abonnement Premium. Avec plus de 6,7 millions d’abonnés sur notre territoire, le service de SVOD possède encore une position dominante sur le marché, malgré l’émergence d’une concurrence nouvelle comme Disney+ ou Amazon Prime Video. Après une dernière augmentation en juin 2019, la plateforme sait qu’une nouvelle augmentation de ses abonnements ne remettra sans doute pas en cause cette hégémonie… À condition de proposer toujours plus de contenus originaux et inédits.