macOS Big Sur est disponible : comment télécharger la mise à jour ?

Apple propose au téléchargement la version finale de macOS Big Sur, la dernière version majeure de son système d’exploitation pour Mac. Voilà comment l’installer.

Apple l’avait annoncée pendant sa conférence du 10 novembre en même temps que sa première puce ARM pour Mac, son Mac Mini, son MacBook Air et son MacBook Pro : la version finale de macOS Big Sur est là. La nouvelle version majeure du système d’exploitation pour ordinateur d’Apple est disponible depuis hier soir, et de nombreux utilisateurs semblent avoir rencontré des problèmes au téléchargement (c’est notre cas), la mise à jour refusant de télécharger ou de s’installer. Ce problème semble s’être généralisé sur les serveurs d’Apple, puisqu’une erreur « Gateway Timeout » est apparue sur la page de commande de son Apple Store en ligne au même moment, tandis que l’espace dédié aux développeurs est resté inaccessible hier soir. Ce matin, les choses semblent aller mieux et, de notre côté, on a enfin pu installer macOS Big Sur sur un MacBook Pro sans rencontrer de problèmes.

Pour installer la mise à jour, rendez-vous dans les Préférences Système, puis dans Mise à jour de logiciels. macOS big Sur devrait logiquement y apparaître et il vous suffit de cliquer sur « Mettre à niveau maintenant » pour l’installer. Si la mise à jour ne vous est pas proposé, vous pouvez toujours vous rendre à cette adresse pour ouvrir la page dédiée à macOS Big Sur dans le Mac App Store. La mise à jour pèse tout de même plus de 12 Go, il faudra donc se montrer patient.

macOS Big Sur apporte un certain nombre de nouveautés aux Mac. Tout d’abord, on retrouve un nouveau look très proche de celui d’iOS, avec un nouveau dock, de nouvelles icônes d’applications et même un centre de contrôle façon iOS. Apple en a profité pour revoir de nombreuses applications natives, de Safari à Messages en passant par Plans, Photos, Musique et l’App Store. On retrouve également de nouvelles fonctions HomeKit et les AirPods pourront enfin basculer automatiquement vers un Mac équipé de macOS Big Sur et associé au même compte iCloud.

La mise à jour est compatible avec :

MacBook (2015 et plus récent)

MacBook Air (2013 et plus récent)

MacBook Pro (2013 et plus récent)

Mac mini (2014 et plus récent)

iMac (2014 et plus récent)

iMac Pro (2017 et plus récent)

Mac Pro (2013 et plus récent)