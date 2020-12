Oscar Isaac va jouer Solid Snake dans un film Metal Gear Solid

Sony Pictures va boucler la boucle. Solid Snake, personnage vidéoludique inspiré de Snake Plissken, incarné au cinéma par Kurt Russell, va avoir droit à sa propre adaptation filmique.

Un nouveau projet s’ajoute à la déjà longue liste de futures adaptations cinématographiques de licences vidéoludiques. Le site américain spécialisé, Deadline, a révélé qu’un film Metal Gear Solid, inspiré de la série de jeux éponymes conçus par Hideo Kojima, était officiellement sur les rails. Et on sait déjà qui portera le charismatique Solid Snake à l’écran : Oscar Isaac. L’acteur de 41 ans est actuellement à l’apogée de sa carrière. PDG de géant du numérique dans Ex-Machina, mafieux pragmatique dans A Most Violent Year, pilote de la Rébellion dans les derniers Star Wars ou encore, l’an prochain, seigneur d’une planète dans le Dune de Denis Villeneuve, il s’essaiera donc bientôt au rôle du célèbre soldat d’élite borgne, expert en infiltration. Il devrait aussi incarner Moon Knight, un personnage de l’écurie Marvel, dans une prochaine série éponyme pour Disney+.

Boucler la boucle sur grand écran

Compte tenu de l’agenda très chargé de l’acteur, mais aussi de la situation sanitaire imprévisible actuelle, aucune date de début de tournage n’est pour l’instant connue. Deadline rapporte néanmoins savoir de source sûre que le film sera écrit par Derek Connolly (coauteur des scénarios des trois Jurassic World, de Kong : Skull Island et de Pokémon : Détective Pikachu) et réalisé par Jordan Vogt-Roberts (Kong : Skull Island). À noter que ce dernier avait interprété Le Réalisateur, un personnage secondaire de Death Stranding, le dernier chef-d’œuvre de Hideo Kojima. Celui-ci n’est, pour le moment, pas impliqué directement dans ce film Metal Gear Solid — malgré ses intentions de se reconvertir dans le septième art. En somme, avec Metal Gear Solid, Sony Pictures va boucler une boucle historique. Elle va porter à l’écran Solid Snake, personnage vidéoludique directement inspiré d’un prochain cinématographique : Snake Plissken, des films New York 1997 et Los Angeles 2013, de John Carpenter.