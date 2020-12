Un nouveau serpent vient d’être découvert au Vietnam

Appartenant au genre des Achalinus, cette nouvelle espèce de serpent n’avait encore jamais été observée par les herpétologistes.

Malgré l’omniprésence de l’Homme sur la planète, cette dernière peut (heureusement) encore nous réserver quelques surprises. Au nord du Vietnam, un groupe de chercheurs a découvert en 2019, une toute nouvelle espèce de serpent. Après plusieurs analyses génétiques et observations morphologiques, les conclusions des herpétologistes, publiées le 7 décembre dernier dans la revue scientifique BioOne ont finalement officialisé l’arrivée d’une quatorzième espèce vivante au sein de la famille des Achalinus, un genre de reptile de nature discrète, et sur lequel très peu d’études ont été menées jusqu’alors.

#Vietnam 🇻🇳

Voici un serpent irisé aux écailles réfléchissantes retrouvé au nord du pays en 2019. Cette nouvelle espèce a été appelée Achalinus zugorum 🐍🌿 Crédit photo : SMS/CVN pic.twitter.com/7SBc71XjTt — Asie Histoire (@AsieHistoire) December 14, 2020

Baptisée Achalinus Zugorum, en hommage aux herpétologistes George et Patricia Zug, ce nouveau spécimen a la particularité de posséder 28 dents de taille identique (contrairement à celles des autres Achalinus, qui s’élargissent progressivement), mais aussi des écailles dorsales elliptiques, irisées et réfléchissantes. Comme tous ses autres congénères, ses écailles ont la particularité de ne pas être imbriquées les unes dans les autres, formant ainsi un motif dissocié, expliquent nos confrères de Sciences et Avenir dans un article très complet. Malgré quelques études préliminaires lors de sa découverte, cet Achalinus Zugorum reste pourtant un mystère pour la communauté scientifique. On ignore en effet tout de son mode de vie, de son régime alimentaire, ou même de son comportement face aux autres espèces.

De nouvelles études devraient ainsi être rapidement menées dans le district de Bac Mê, au Vietnam. Il s’agira principalement de déterminer si l’animal fraîchement découvert est en voie de disparition, dans une région de l’Asie fortement impactée par l’exploitation forestière intensive. Les meneurs de l’étude préconisent déjà de placer le reptile dans la catégorie Data Deficient (données insuffisantes) de la Liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).