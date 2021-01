CES 2021 : GM dévoile une Cadillac volante et une Cadillac autonome

L’une est un espace de transport luxueux et confortable, tandis que l’autre est un modèle de taxi volant de type eVTOL.

Le CES 2021, bien qu’il soit totalement virtuel, réserve comme chaque année son lot de surprises. Les constructeurs automobiles en profitent pour présenter leurs modèles de véhicules de transport pour le futur. C’est le cas de General Motors, qui a présenté deux modèles de voitures au design et aux capacités futuristes.

La première est un modèle de Cadillac autonome destiné au transport personnel. Michael Simcoe l’a décrite comme étant « un espace de sociabilité pour un groupe d’amis ou une famille qui veulent passer du temps ensemble sur la route vers une destination ». De ce que l’on a pu en voir, la modèle actuel est dépourvu de certaines commandes, tels qu’un volant ou des pédales. Il possède un intérieur qui ressemble à un salon luxueux et confortable, avec des banquettes à la place des sièges et des commandes de contrôle, le faisant plus ressembler à une pièce de vie qu’à un véhicule. Le but premier de ce projet est pensé pour la relaxation et le confort des passagers, pour que leur voyage ne soit pas un moment pénible mais plutôt un moment de détente et d’amusement. Ce véhicule sera aussi équipé de capteurs biométriques qui serviront à ajuster certains paramètres, tels que la température et la luminosité dans le véhicule, grâce aux données captées dans les signes vitaux des passagers. C’est un projet qui reste aux premiers stades de sa conception puisque l’on a encore aucun détail sur sa réalisation de manière concrète.

Le deuxième véhicule se présente comme un eVTOL, un aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical, et il est plutôt destiné à un usage que l’on qualifie de « taxi volant ». Son design ressemble à une version plus futuriste d’autres modèles de taxis volants que l’on a pu voir chez Airbus ou encore Uber. Ce qui est surprenant est sa taille, qui ne peut contenir qu’un passager, et la puissance de son moteur, qui n’est que de 90kWh pour faire tourner quatre rotors. The Verge le compare à celui de Lilium, qui utilise un moteur de 320kWh dans un aéronef pouvant transporter jusqu’à cinq personnes. Ce véhicule est fait pour aller de toits en toits, ce qui le destine à un usage exclusivement urbain et sur de courts trajets. Rien n’a été confié à propos de son autonomie. Il ne reste maintenant plus qu’à garder l’œil ouvert sur ces projets prometteurs, même si on ne sait encore rien sur leur concrétisation.