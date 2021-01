CES 2021 : LG présente un projecteur laser 4K

Le dernier appareil présenté par la marque permet notamment de s’adapter automatiquement à la lumière ambiante de votre pièce pour optimiser son image.

En marge de ses nombreux écrans présentés au CES 2021, la marque LG a aussi quelques jolis gadgets en réserve. C’est notamment le cas du nouveau CineBeam HU810P 4K présenté il y a quelques jours. Capable de projeter des images 4K jusqu’à 2700 lumens et de durer jusqu’à 20 000 heures grâce à son capteur laser, l’appareil couvre 97% de l’espace colorimétrique DCI-P3, et devrait être capable d’offrir “un véritable environnement cinématographique” selon la marque. Les amateurs de cinéma pourront d’ailleurs profiter de l’option Real Cinema, pour afficher leurs films à 24 images par seconde. Pour parfaire l’immersion de ses utilisateurs, le projecteur possède aussi une fonctionnalité Adaptative Picture Pro, capable de détecter automatiquement la luminosité d’une pièce pour adapter au mieux son affichage en termes de luminosité et de contraste.

Doté d’un port HDMI 2.1, le nouveau CineBeam de LG prend également en charge les modes HDR10 et HLG HDR. En revanche, et comme beaucoup de projecteurs actuellement sur le marché, l’appareil ne sera pas compatible avec le HDR10+. Équipé du webOS 5.0 (qui n’est pas la dernière version de l’OS présenté par LG sur certains nouveaux téléviseurs), le projecteur prendra évidemment en charge vos services de streaming préférés en 4K comme Netflix ou encore Disney+. De quoi permettre de profiter de Soul, le dernier film d’animation Pixar comme si vous étiez au cinéma. Attendu pour le 18 janvier prochain, soit dans seulement quelques jours, le CineBeam sera proposé à partir de 2999$, soit 2473€. Contrairement à l’Asus ZenBeam Latte, annoncé un peu plus tôt, ce nouveau projecteur se destinera davantage à un usage quotidien.