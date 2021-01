Hyperion XP-1 : le véhicule à hydrogène en sortie à Las Vegas

À défaut d’arpenter les allées physiques du CES, le drôle de véhicule à hydrogène d’Hyperion fait une entrée remarquée dans les rues de Las Vegas.

Cette édition virtuelle du CES aura eu un goût bien différent des années précédentes, mais cela n’a pas empêché les constructeurs d’y dévoiler toutes leurs dernières nouveautés, des nouvelles technologies d’écrans de LG, Samsung et Sony en passant par les écrans enroulables de LG ou TCL. Mais du côté de l’automobile – habituellement l’un des gros morceaux de ce salon – pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n’est ce nouvel aperçu de la Vision-S de Sony. C’était sans compter sur le constructeur américain Hyperion, qui a profité de la tenue du show virtuel du CES pour faire rouler son drôle de véhicule à l’hydrogène dans les rues de Las Vegas.

L’Hyperion XP-1 avait fait parler de lui l’été dernier, au moment de son levé de rideau. La voiture, qui arbore un look plutôt atypique avec son châssis en fibre de carbone, se montre encore plus originale quant à la technologie qu’elle emploie : une pile à combustible à hydrogène. D’après la marque, cela lui permettrait une autonomie record de 1 653 kilomètres, et une vitesse maximale excédant les 350 km/h. Elle serait également capable de passer de 0 à 96 km/h en seulement 2,2 secondes. Par rapport à une voiture électrique classique, la combustion à hydrogène permet également un temps de charge largement plus rapide, puisqu’il ne faut que quelques minutes (soit le temps d’un plein classique) pour recharger le véhicule en hydrogène pressurisé. À l’intérieur, le véhicule est tout aussi moderne avec un immense écran incurvé de 98 pouces avec contrôles gestuels.

Pour cette sortie surprise dans les rues de Vegas (mais également dans le désert du Nevada), l’Hyperion XP-1 s’est par ailleurs vêtue d’une peinture façon camouflage… qui n’est justement pas passée inaperçue. La firme envisage de faire démarrer la production de ce véhicule d’un nouveau genre en 2022, et espère en fabriquer 300 unités dans un premier temps.