SAG Awards 2021 : Chadwick Boseman à l’honneur

Les Screen Actors Guild Awards vont comme chaque année récompenser les meilleures stars du petit et du grand écran. Cette édition, qui aura lieu le 4 avril prochain, pourrait bien sacrer Chadwick Boseman, décédé en août dernier.

C’est un record. Chadwick Boseman obtient 4 nominations pour la prestigieuse 27e cérémonie des Screen Actors Guild Awards. L’interprète de Black Panther, décédé en août dernier, est présent dans 4 catégories, dont celui du meilleur acteur pour Le Blues de Ma Rainey, et le meilleur acteur de second rôle pour Da 5 Bloods. Il est aussi nommé dans la catégorie qui récompense l’ensemble du casting pour ces deux même films. Ce ne sera d’ailleurs pas la première fois qu’une cérémonie du genre récompense un acteur disparu, puisque Heath Ledger avait reçu un oscar posthume pour sa performance dans Batman : The Dark Knight en 2009. Les SAG réparent aussi une injustice en nommant l’excellente Michaela Coel, écartée de la cérémonie des Golden Globes. L’actrice et créatrice de I May Destroy You ne figurait pas dans la liste des nominations dévoilées cette semaine et cette absence n’avait pas manqué de révolter les internautes, qui s’interrogeaient aussi sur la présence d’Emily in Paris dans la liste.

Netflix déja vainqueur ?

Si elle a longtemps été boudée, la plateforme s’impose désormais dans les différentes cérémonies. Les SAG n’échappent pas à la règle puisque plusieurs productions sont en compétition. On retrouve sans surprise Gary Oldman avec Mank mais aussi le film Da 5 Bloods ou encore La Mission pour la meilleure équipe de cascadeurs. Regé-Jean Page, qui a réchauffé nos soirées d’hiver avec La Chronique des Bridgerton, est aussi en lice pour obtenir le titre de meilleur acteur dans une série dramatique. On retrouve aussi Jason Bateman pour Ozark ou encore Josh O’Connor pour The Crown. Dans la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique, Netflix s’assure de remporter une récompense soit avec Ozark, soit avec The Crown. Gillian Anderson, Olivia Colman, Emma Corrin, Julia Garner et Laura Linney sont en lice pour le titre. Découvrez la liste complète ci-dessous.

Meilleur acteur principal dans un film :

RIZ AHMED / Ruben – “SOUND OF METAL”

CHADWICK BOSEMAN / Levee – “MA RAINEY’S BLACK BOTTOM”

ANTHONY HOPKINS / Anthony – “THE FATHER”

GARY OLDMAN / Herman Mankiewicz – “MANK”

STEVEN YEUN / Jacob – “MINARI”

Meilleure actrice principale dans un film :

AMY ADAMS / Bev – “HILLBILLY ELEGY”

VIOLA DAVIS / Ma Rainey – “MA RAINEY’S BLACK BOTTOM”

VANESSA KIRBY / Martha – “PIECES OF A WOMAN”

FRANCES McDORMAND / Fern – “NOMADLAND”

CAREY MULLIGAN / Cassandra – “PROMISING YOUNG WOMAN”

Meilleur acteur dans un rôle secondaire :

SACHA BARON COHEN / Abbie Hoffman – “THE TRIAL OF THE CHICAGO 7”

CHADWICK BOSEMAN / Stormin’ Norman – “DA 5 BLOODS”

DANIEL KALUUYA / Fred Hampton – “JUDAS AND THE BLACK MESSIAH”

JARED LETO / Albert Sparma – “THE LITTLE THINGS”

LESLIE ODOM JR. / Sam Cooke – “ONE NIGHT IN MIAMI…”

Meilleure actrice dans un rôle secondaire :

MARIA BAKALOVA / Tutar – “BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM”

GLENN CLOSE / Mamaw – “HILLBILLY ELEGY”

OLIVIA COLMAN / Anne – “THE FATHER”

YUH-JUNG YOUN / Soonja – “MINARI”

HELENA ZENGEL / Johanna – “NEWS OF THE WORLD”

Meilleur casting :

DA 5 BLOODS

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

MINARI

ONE NIGHT IN MIAMI…

THE TRIAL OF THE CHICAGO 7

Meilleure équipe de cascadeurs :

“DA 5 BLOODS”

“MULAN”

“NEWS OF THE WORLD”

“THE TRIAL OF THE CHICAGO 7”

“WONDER WOMAN 1984”

Meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm :

BILL CAMP / Mr. Shaibel – “THE QUEEN’S GAMBIT”

DAVEED DIGGS / Marquis de Lafayette/Thomas Jefferson – “HAMILTON”

HUGH GRANT / Jonathan Fraser – “THE UNDOING”

ETHAN HAWKE / John Brown – “THE GOOD LORD BIRD”

MARK RUFFALO / Dominick Birdsey/Thomas Birdsey – “I KNOW THIS MUCH IS TRUE”

Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm :

CATE BLANCHETT / Phyllis Schlafly – “MRS. AMERICA”

MICHAELA COEL / Arabella – “I MAY DESTROY YOU”

NICOLE KIDMAN / Grace Fraser – “THE UNDOING”

ANYA TAYLOR-JOY / Beth Harmon – “THE QUEEN’S GAMBIT”

KERRY WASHINGTON / Mia Warren – “LITTLE FIRES EVERYWHERE”

Meilleur acteur dans une série dramatique :

JASON BATEMAN / Marty Byrde – “OZARK”

STERLING K. BROWN / Randall Pearson – “THIS IS US”

JOSH O’CONNOR / Prince Charles – “THE CROWN”

BOB ODENKIRK / Jimmy McGill/Saul Goodman – “BETTER CALL SAUL”

REGÉ-JEAN PAGE / Simon Basset – “BRIDGERTON”

Meilleure actrice dans une série dramatique :

GILLIAN ANDERSON / Margaret Thatcher – “THE CROWN”

OLIVIA COLMAN / Queen Elizabeth II – “THE CROWN”

EMMA CORRIN / Princess Diana – “THE CROWN”

JULIA GARNER / Ruth Langmore – “OZARK”

LAURA LINNEY / Wendy Byrde – “OZARK”

Meilleur acteur dans une série comique :

NICHOLAS HOULT / Peter – “THE GREAT”

DANIEL LEVY / David Rose – “SCHITT’S CREEK »

EUGENE LEVY / Johnny Rose – “SCHITT’S CREEK”

JASON SUDEIKIS / Ted Lasso – “TED LASSO”

RAMY YOUSSEF / Ramy – “RAMY”

Meilleure actrice dans une série comique :

CHRISTINA APPLEGATE / Jen Harding – “DEAD TO ME”

LINDA CARDELLINI / Judy Hale – “DEAD TO ME”

KALEY CUOCO / Cassie Bowden – “THE FLIGHT ATTENDANT”

ANNIE MURPHY / Alexis Rose – “SCHITT’S CREEK”

CATHERINE O’HARA / Moira Rose – “SCHITT’S CREEK”

Meilleur casting pour une série dramatique :

BETTER CALL SAUL

BRIDGERTON

THE CROWN

LOVECRAFT COUNTRY

OZARK

Meilleur casting pour une série comique :

DEAD TO ME

THE GREAT

SCHITT’S CREEK

TED LASSO

Meilleure équipe de cascade pour une série dramatique ou comique

“THE BOYS”

“COBRA KAI”

“LOVECRAFT COUNTRY”

“THE MANDALORIAN”

“WESTWORLD”

Meilleure équipe de cascade pour un film

“DA 5 BLOODS”

“MULAN”

“NEWS OF THE WORLD”

“THE TRIAL OF THE CHICAGO 7”

“WONDER WOMAN 1984”