SoundCloud va rémunérer ses artistes en fonction de la durée d’écoute

C’est une première pour l’industrie du streaming musical. La plateforme SoundCloud a annoncé qu’elle s’apprêtait à adopter un nouveau système de rémunération, basé sur le temps d’écoute de chaque artiste.

Ce nouveau système de rémunération est une première si l’on en croit la plateforme. Considéré comme plus “équitable” et surtout plus “juste”, SoundCloud s’apprête en effet à revoir complètement son approche liée au paiement de ses artistes. Dans un communiqué de presse, l’entreprise explique ne plus vouloir se baser sur une rétribution au prorata, mais directement sur le nombre d’écoutes de chaque morceau.

Prorata VS écoutes réelles

Aujourd’hui, la plupart des plateformes d’écoute musicale fonctionnent selon un système market centric, ou au prorata des écoutes. Concrètement, l’abonnement payé par l’utilisateur chaque mois va servir à rémunérer les artistes les plus écoutés de la plateforme, sans forcément s’appuyer sur les écoutes précises de ce dernier. Un système économique souvent critiqué, notamment par les artistes eux-mêmes, qui se retrouvent souvent oubliés face aux plus gros succès du moment. Dès le 1er avril, SoundCloud devrait ainsi changer sa politique, en permettant à chaque artiste d’être rémunéré en fonction des écoutes individuelles des utilisateurs. “C’est une demande qui revient depuis des années dans l’industrie. Nous sommes heureux d’être les premiers à apporter cette innovation pour soutenir les artistes” a indiqué Michael Weissman, le Directeur général de l’entreprise dans un communiqué.

Au total, indique The Verge, “plus de 100 000 artistes indépendants » seraient concernés. Il s’agirait d’un changement majeur pour le streaming audio, qui présente aujourd’hui une part largement dominante de l’industrie musicale. Si ce nouveau mode de rémunération s’avère payant, on peut d’ailleurs imaginer que d’autres entreprises prendront la même direction. Fondé en 2007, l’Allemand SoundCloud comptabilise actuellement plus de 250 millions de morceaux musicaux, et près de 30 millions d’artistes. La plateforme est accessible dans 190 pays du monde.