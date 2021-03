Instagram : bientôt une version pour les enfants

Pour dissuader les jeunes de moins de 13 ans de s’inscrire sur Instagram, en contournant les restrictions de la plateforme, le réseau social prévoit de lancer une version pour les enfants. Le but : offrir plus de contrôle aux parents, tout en ne privant pas les plus jeunes de ces applications.

À l’heure actuelle, seules les personnes de plus de 13 ans peuvent utiliser Instagram. S’ils sont nombreux à contourner ses restrictions, la filiale de Facebook entend bien les convaincre d’utiliser une version plus sécurisée de sa plateforme. Selon BuzzFeed, le réseau social plancherait sur une version pour les enfants et accessibles donc aux moins de 13 ans. Vishal Shah, vice président des produits d’Instagram, aurait écrit un message aux employés pour annoncer le projet. On peut y lire « Je suis ravi d’annoncer qu’à l’avenir, nous avons identifié le travail sur la jeunesse comme une priorité pour Instagram. Nous allons créer un nouveau pilier jeunesse au sein du groupe de produits communautaires pour nous concentrer sur deux choses : accélérer notre travail d’intégrité et de confidentialité pour assurer l’expérience la plus sûre possible pour les adolescents et créer une version d’Instagram qui permet aux usagers de 13 ou moins d’utiliser Instagram en toute sécurité pour la première fois ». Si la firme ne détaille pas encore les fonctionnalités qui seront disponibles, il y a fort à parier que l’accent sera mis sur la modération. La firme pourrait aussi utiliser son algorithme pour reconnaître les utilisateurs qui voudraient mentir sur leur âge, et accéder à l’application réservée aux mineurs. Pour le moment, le projet n’en est qu’à ses premiers balbutiements, il faudra donc patienter pour voir quelle forme cette application prendra. Interrogé par BuzzFeed News, le président d’Instagram expliquait « Nous avons encore beaucoup à faire, mais une partie de la solution est de créer une version d’Instagram pour les jeunes utilisateurs où les parents pourront avoir le contrôle et une transparence sur les activités de leurs enfants. C’est l’une des choses que l’on explore ».

Des mesures de sécurité renforcées pour les mineurs

Cette annonce intervient quelques jours seulement après le déploiement de nouvelles fonctionnalités pour assurer la sécurité des jeunes utilisateurs sur Instagram. Cette mise à jour prévoit notamment d’empêcher que des adultes envoient des DM aux utilisateurs mineurs si ces derniers ne les suivent pas en retour. La firme rend aussi plus compliqué l’affichage des comptes d’adolescents dans les onglets « Utilisateurs suggérés » de Réels et Explore.