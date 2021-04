LG devrait officialiser l’abandon de sa division mobile la semaine prochaine

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs s’intensifient concernant l’abandon du secteur des smartphones par LG. Il y a quelques jours à peine, on apprenait que la firme a cherché à vendre sa division mobile, mais n’aurait finalement trouvé aucun repreneur. Conséquence : la firme coréenne envisagerait désormais d’abandonner purement et simplement sa division mobile, sans chercher à la revendre. Néanmoins, si l’hypothèse d’un baisser de rideau semble inexorablement se profiler du côté des smartphones de LG, on ne sait pas encore quand la firme compte l’annoncer.

Un internaute répondant au nom de @FrontTron partage justement ses informations sur Twitter, prétendant connaître la date à laquelle LG annoncera l’abandon de sa division mobile. Selon lui, LG annoncera la nouvelle ce lundi 5 avril, heure coréenne. L’annonce devrait tourner autour de la façon dont l’entreprise compte démanteler sa division mobile et replacer sa main d’œuvre comprenant pas moins de 4 000 employés dans d’autres divisions du groupe coréen. LG pourrait néanmoins conserver une faible activité sur le secteur du smartphone, en continuant de prendre en charge les appareils déjà vendus pendant un temps.

Final official statement from LG is expected to be announce next Monday, Korea time. (3/3)

