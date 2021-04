Epic lève un milliard de dollars pour créer son multivers

Le développeur de Fortnite vient d’annoncer une nouvelle levée de fonds d’un milliard de dollars. Principalement soutenue par Sony, l’entreprise ambitionne désormais de créer “une expérience sociale connectée”.

Malgré ses déboires judiciaires avec Apple, Epic Games continue de fructifier. Mardi 13 avril dernier, l’éditeur d’Unreal Engine et du jeu Fortnite vient d’annoncer une levée de fonds d’un milliard de dollars, portant sa valorisation en bourse à 28,7 milliards. Parmi les généreux donateurs ayant participé à cette collecte, on retrouve notamment Appaloosa, Luxor Capital ou encore Fidelity Management & Research Company LLC. À la tête de ces derniers, c’est le géant Sony qui a apporté la plus grosse pierre à l’édifice, en participant à hauteur de 200 millions de dollars.

Accélérer la “création d’expériences sociales connectées”

Dans un communiqué de presse officiel partagé hier, Tim Sweeney le PDG d’Epic Games précise la manière dont ces nouveaux fonds viendront enrichir l’expérience des joueurs, notamment grâce à “la création d’expériences sociales connectées dans Fortnite, Rocket League et Fall Guys (racheté il y a quelques semaines par Epic, ndlr)”. Ainsi, la société semble vouloir axer ses prochaines expérimentations sur la création d’un multivers reliant ses différentes franchises, à la manière du MCU par exemple. À terme, l’idée serait ainsi de créer une plateforme sociale inédite au sein de laquelle les joueurs du monde entier pourraient interagir entre eux en prenant la forme d’un avatar évoluant dans un monde virtuel. Fidèle à cette logique, l’éditeur multiplie les acquisitions depuis quelques mois. Début mars, Epic s’était ainsi offert Capturing Reality, une entreprise spécialisée dans la création de modèles 3D à partir de photographies. Malgré un bilan financier négatif pour l’année 2020, le studio de développement semble donc bien décidé à investir coûte que coûte, quitte à perdre de l’argent dans un premier temps. Interrogée dans le cadre du procès qui l’oppose à Apple, l’entreprise estime qu’elle deviendra rentable dans le courant de l’année 2023.