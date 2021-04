Cette conférence surprise se tiendra le 28 avril à 16h (heure française), et sera diffusée exclusivement en ligne.

L’excellent Galaxy S21 Ultra et sa puce Exynos 2100 n’est pas assez puissant pour vous ? Alors vous pourriez bien avoir droit à une surprise à la fin du mois. Une semaine après Apple qui organisera une keynote ce 20 avril, Samsung promet en effet un événement atypique le 28 avril à 16h (heure française) durant lequel la firme présentera son « Galaxy le plus puissant ».

What’s in the mystery box that got the world shaking? Find out on April 28 at 10am ET #SamsungUnpacked https://t.co/vHQ8O9YS9K pic.twitter.com/aEF77wF8Pc — Samsung Electronics (@Samsung) April 13, 2021

Et s’il ne s’agissait pas d’un smartphone ?

Quand on évoque « Galaxy », on pense directement aux smartphones de Samsung. Pourtant, ce terme désigne de nombreux produits chez la marque sud-coréenne, comme ses tablettes et aussi ses ordinateurs. Par ailleurs, il y a assez peu de chance que ce fameux « Galaxy le plus puissant » soit un smartphone, le Galaxy S21 Ultra étant sorti il y a seulement quelques mois et comportant déjà les puces mobiles les plus puissantes actuellement (Exynos 2100 en Europe, Snapdragon 888 à l’international). Et comme ni Samsung ni Qualcomm n’ont dévoilé de nouveaux SoC haut de gamme ces derniers mois, le Galaxy S21 Ultra devrait rester pendant un bon moment le smartphone le plus puissant de Samsung, au moins jusqu’au lancement du Galaxy S22 de l’an prochain.

Alors, qu’est-ce que Samsung compte nous présenter ce 28 avril ? Comme cela est déjà suggéré à la fin du court trailer de Samsung, les dernières rumeurs semblent plutôt pointer vers une gamme de PC portables, comme le Galaxy Book Pro. Cet ordinateur portable aurait droit à une nouvelle dalle OLED et supporterait même le S-Pen. Côté processeur, les rumeurs indiquent que la firme se fournirait une fois de plus chez Intel, mais l’invitation de Samsung nous laisse songeur… Ne va-t-elle pas profiter de cet événement pour présenter ses premiers Exynos pour ordinateurs, comme le laissait entendre ce leak il y a quelques semaines ? Réponse le 28 avril.