Siri lâche par mégarde la date du premier événement Apple de l’année

Après des rumeurs concernant la tenue d’un événement le 23 mars dernier, Apple n’a finalement annoncé aucune keynote, remettant en doute la parole des fameux leakers dont nous relayons régulièrement les informations. Cette fois, c’est une entité autrement plus fiable qui vient d’annoncer la date du prochain événement d’Apple : l’assistant vocal Siri !

Apple qui fait comme Google, organiser ses propres leaks, c’est quand même plus fiable que les Posser et autres LoL 😂 Merci Siri ☺️ pic.twitter.com/yDUqq87aqT — #StopAsianHate | Anh (@AnhPhanFr) April 13, 2021

Comme l’ont repéré nos confrères de MacRumors, il suffisait finalement de demander pour connaître la date du prochain Apple Event. « Dis Siri, quand a lieu le prochain événement Apple ? » À cette question, l’assistant vocal fournit la réponse sans la moindre hésitation : rendez-vous le mardi 20 avril à l’Apple Park, siège de la firme californienne à Cupertino. Siri renvoie par la suite vers le site Apple.com. À moins qu’il ne s’agisse d’une grossière erreur, on peut donc affirmer avec certitude la tenue d’un événement ce 20 avril.

À quoi s’attendre ?

Parmi les annonces les plus attendues, on peut notamment citer la prochaine gamme d’iPad Pro, et le nouvel écran mini-LED du modèle de 12,9 pouces. On s’attend également à voir débarquer une troisième génération d’AirPods, même si certaines rumeurs les envisagent plutôt pour la fin de l’année. Enfin, on pourrait également s’attendre à une nouvelle Apple TV dotée d’une puce plus véloce, ainsi qu’aux AirTags, ces fameux traqueurs GPS qui font actuellement parler d’eux. Enfin, même si les rumeurs n’envisagent pas un lancement de sitôt, on attend également de pied ferme les futurs Mac équipés de puces Apple, dont une révision de l’iMac, ainsi que les MacBook Pro 14 et 16 pouces.