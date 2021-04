L’iPhone 13 fuite de toute part et celui de 2022 commence à se dévoiler

L'iPhone 13 n'est pas attendu avant des mois qu'il commence déjà à fuiter, tout comme l'iPhone de l'année prochaine.

L’annonce d’une keynote Apple ce 20 avril a visiblement motivé les leakers à nous dévoiler quelques détails sur les futurs iPhone. Bien que les annonces de la semaine prochaine ne devraient pas comporter d’iPhone, on s’attend, comme chaque année, à une nouvelle cuvée en septembre. Voilà que l’iPhone 13 continue ainsi de livrer ses secrets, tout comme l’iPhone de 2022.

iPhone 13 : encoche réduite et nouveau bloc photo ?

Voilà quelques mois maintenant que les rumeurs autour du prochain iPhone s’intensifient. Si certaines d’entre elles expliquaient qu’Apple compte réduire la taille de l’encoche en 2021, le leaker DuanRui semble leur donner raison en partageant une image de deux films de protection destinés à l’iPhone 13. On doit à ce leaker le crédit d’avoir visé juste à propos des noms de chaque modèle de la gamme d’iPhone 12 et concernant l’iPad Air, et on peut logiquement accorder du crédit à cette fuite.

iPhone 13 series mobile phone film samples. pic.twitter.com/kkpC6LPDhR — DuanRui (@duanrui1205) April 14, 2021

Comme on peut le voir, l’encoche serait bel et bien plus petite sur l’iPhone 13. Néanmoins, si sa largeur est moindre, sa hauteur reste identique. Autrement, on note que l’emplacement de certains composants a changé : la caméra frontale passe à gauche, et le haut-parleur est placé sur le dessus plutôt qu’au centre.

MySmartPrice en rajoute une couche en dévoilant des rendus provenant de « sources de l’industrie », confirmant une nouvelle fois la réduction de la taille de l’encoche. Le reste du design devrait se montrer identique à celui de l’iPhone 12, à commencer par ses tranches plates et les mêmes dimensions. L’iPhone 13 serait néanmoins un peu plus épais que son prédécesseur (+0,2 mm).

Enfin, à l’arrière, on note également du changement du côté du bloc photo. Apple aurait choisi d’intégrer les capteurs photo de l’iPhone 13 à la diagonale plutôt qu’à la verticale comme sur l’iPhone 11 et l’iPhone 12. On note également qu’il n’y a que deux capteurs, un micro et un flash sur ce bloc, et pas de capteur LiDAR, même si certaines rumeurs affirmaient que ça serait une nouveauté de l’iPhone 13 « standard ».

iPhone 2022 : un capteur de 48 MP, de la 8K et… un poinçon ?

Concernant l’iPhone de l’année prochaine, si l’on n’a pas encore le droit à des fuites aussi précises et des rendus, on peut toujours compter sur Ming Chi Kuo pour nous faire part de ses prédictions. Selon lui, l’iPhone de 2022 devrait amener avec lui d’importantes nouveautés, là où l’iPhone 13 ne serait qu’une amélioration de l’iPhone 12. Déjà, la gamme se réduirait à 3 modèles, puisque la déclinaison Mini devrait tirer sa révérence.

Du côté de la face avant, Kuo explique que l’encoche réduite de l’iPhone 13 n’est pas partie pour durer. En 2022, la firme aurait prévu de proposer un écran avec poinçon, comme de très nombreux smartphones Android récents. On ignore néanmoins comment la firme pourrait s’y prendre pour loger tout le nécessaire à Face ID dans un petit trou, mais admettons.

L’autre grosse nouveauté se trouverait à l’arrière, au niveau du bloc photo. L’iPhone de 2022 troquerait enfin le capteur de 12 MP pour passer à 48 MP, avec la possibilité filmer en 8K. Ce n’est pas bien nouveau dans le monde Android. Les smartphones haut de gamme en sont en effet capables depuis l’année dernière, même si l’iPhone, bien que limité à la 4K actuellement, tire encore son épingle du jeu côté vidéo.