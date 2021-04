Pour ceux qui sont fatigués de naviguer à travers le catalogue du Xbox Game Pass, Alexa peut désormais télécharger vos jeux à la voix.

Si vous possédez une Xbox et l’assistant vocal d’Amazon, la fameuse Alexa, alors vous allez aimer ce qu’Amazon vous propose de faire avec. En effet, vous pouvez désormais demander à Alexa d’installer des jeux du catalogue du Xbox Game Pass directement sur votre console sans avoir à le faire vous-même. Avec la simple phrase « Alexa, télécharge [tel jeu] du Xbox Game Pass », vous avez à portée de voix la possibilité de télécharger le catalogue entier du Xbox Game Pass sans même toucher votre manette.

Alexa, votre nouvelle assistante gaming personnelle

Mais ce n’est pas tout puisque d’autres phrases magiques à propos du Xbox Game Pass sont désormais disponibles. Si vous en faîtes la demande, Alexa peut vous guider sur les sorties du catalogue du Xbox Game Pass, et vous pouvez même lui demander quels sont les jeux les plus populaires du moment afin de faire votre choix plus facilement. Le seul prérequis pour que cela fonctionne est que votre Xbox et votre Alexa soient liés. Si cela n’est pas le cas, alors à votre première demande de téléchargement, il vous sera conseillé de le faire en téléchargeant la compétence Xbox sur l’application d’Alexa.

Microsoft est la première entreprise vidéoludique permettant la prise en charge du téléchargement direct via Alexa, ce qui est encore un point fort de plus pour le Xbox Game Pass par rapport à ses concurrents. De plus, après une récente mise à jour, l’application Alexa sur Xbox vous permet d’afficher vos e-mails, la météo et d’autres contenus, tout en utilisant l’assistant numérique pour les commandes vocales afin de lancer les jeux Xbox.

Pour l’instant, l’option n’est déployée que pour les utilisateurs américains et sera disponible dans d’autres régions du monde très bientôt. En attendant, Sony pourrait bien préparer son propre concurrent au Xbox Game Pass, le PS Now ne rivalisant pas pour le moment avec la qualité et la densité de contenu du service de Microsoft.