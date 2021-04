Netflix : Sailor Moon va débarquer sur la plateforme

Sorti au Japon plus tôt cette année, le film Sailor Moon débarque en juin prochain sur le catalogue Netflix.

Décidément, rien n’arrête la firme de Reed Hastings. Alors qu’elle s’apprête à dévoiler sa nouvelle série anime Yasuke, centrée sur le premier samouraï noir, a plateforme annonce avoir fait une acquisition de grande envergure. Netflix vient en effet de mettre la main sur une licence bien connue des fans d’animation japonaise. En juin prochain, elle diffusera les deux nouveaux films inspirés de la série Sailor Moon. Baptisé Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie, le long-métrage sera divisé en deux parties et disponible dès le 3 juin prochain à l’international. Dans un communiqué, Netflix confirme donc les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois. La directrice de la plateforme, Ema Hirayama a déclaré “C’est un rêve devenu réalité pour nous tous chez Netflix, que Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie rejoigne notre vaste liste d’anime et partage cette incroyable histoire avec les fans du monde entier”.

La suite directe de la saison 4

L’intrigue nous emmènera directement après la quatrième et dernière saison de la série originelle. En avril, alors que les cerisiers sont en fleurs et que Tokyo est plus festive que jamais à l’approche de la plus grosse éclipse solaire du siècle, Usagi et Chibi-Usa rencontrent Pegasus. Il est à la recherche de la jeune fille qui pourra briser le sceau du cristal d’or. Pendant ce temps, une mystérieuse troupe appelée le cirque de la lune morte apparaît et commence à disperser des incarnations cauchemardesques connues sous le nom de lémures. Ils veulent s’emparer du cristal d’argent afin de régner sur la Lune et la Terre.

Sorti dans les salles japonaises, plus tôt cette année, le film est réalisé par Chiaki Kon. La réalisatrice a notamment travaillé sur La Voie du Tablier, une production aussi disponible sur Netflix. En attendant la diffusion, et pour faire une annonce en grande pompe, Netflix a diffusé un premier teaser sur sa chaîne YouTube. Il est disponible ci-dessus.