Le Règne des super-héroïnes revient sur 70 ans d’histoire dans les comics

Le documentaire entend revenir sur l'évolution des personnages féminins dans les comics, de Wonder-Woman à Captain Marvel en passant par Black Widow.

© Toonami

Depuis plusieurs années maintenant, les super-héros ne s’écrivent plus uniquement au masculin. Si les personnages féminins existent depuis longtemps dans les comics (1941 pour Miss Fury) ils commencent seulement à s’imposer sur le grand et le petit écran. Alors que Marvel s’apprête à consacrer un long-métrage à Black Widow, le Règne des Super-héroïnes entend revenir sur l’évolution de la représentation des personnages féminins dans les comics et au cinéma.

Ce documentaire, co-réalisé par Xavier Fournier et Frédéric Ralière, nous offre une plongée dans l’histoire des comics aux côtés de ceux qui les ont créés. Grâce à des intervenants et intervenantes prestigieux comme Trina Robbins, autrice de comics qui a notamment travaillé sur Wonder-Woman, ou encore Mélanie Boissonneau, docteure en études cinématographiques et audiovisuelles, Le Règne des Super-héroïnes revient sur plus de 70 ans d’histoire. Le film s’intéresse aussi bien à l’évolution des personnages que celle de leurs costumes. Chris Claremont, scénariste ayant travaillé pendant plus de 17 ans sur les X-Men, période à laquelle il a profondément fait évoluer le groupe de mutants, reviendra aussi sur les différents personnages féminins qui peuplent la franchise.

Des cosplayeuses pour parler de leur passion

Outre ces autrices et dessinatrices, le documentaire donne aussi la parole à celles qui les incarnent au quotidien. Si les salons de cosplay et plus largement les conventions étaient jadis fréquentées par un public essentiellement masculin, les femmes s’adonnent de plus en plus à la pratique. Dans Le Règne des Super-Héroïnes, les cosplayeuses expliquent comment les différents personnages ont impactés leurs vies et comment les incarner peut avoir un effet salutaire.

Le Règne des super-héroïnes sera diffusé le 24 mai prochain à 20h55 sur la chaîne Toonami, en partenariat avec Le Journal du Geek.