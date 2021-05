YouTube va produire deux séries originales avec Will Smith et Alicia Keys

La plateforme a annoncé une flopée de nouveaux programmes originaux, dont une série réalité avec Will Smith à l'affiche. Elle suivra l'acteur dans sa remise en forme auprès d'experts.

© Sony Pictures

Si YouTube a abandonné les fictions, la plateforme continue tout de même d’élargir son catalogue avec des productions originales. Elle vient d’annoncer de nouvelles émissions avec plusieurs stars au casting. La filiale de Google fait à nouveau appel à Will Smith, pour une émission centrée autour du sport. Baptisée Shape of My Life, la série suivra le parcours de l’acteur pour retrouver une meilleure forme physique. Le but de cette série en six épisodes et bien évidemment de promouvoir l’activité physique et un mode de vie plus sain. Dans cette aventure, Le Prince de Bel-air rencontrera des sportifs et des scientifiques. Lors de sa conférence, YouTube a décrit le programme comme « l’histoire amusante, drôle, inspirante, follement aventureuse et profondément divertissante de Will Smith se mettant au défi d’améliorer chaque aspect de sa forme physique ». Pour l’instant, la plateforme n’a pas indiqué de date officielle de sortie, mais ce sera visiblement pour l’année prochaine.

Autre série qui fait parler d’elle, celle consacrée à la chanteuse Alicia Keys. En quatre épisodes, ce documentaire nous plongera aux coulisses de la création de son nouvel album. Cette nouvelle production sera diffusée à partir de cet été sur YouTube.

Sinon, on retrouvera une troisième saison de la série Liza on Demand. La série semble être la seule fiction à avoir survécu à la stratégie de YouTube qui consiste à axer son catalogue sur les téléréalités. Enfin, YouTube prévoit une nouvelle production appelée Barbershop Medicine qui explorera les questions raciales et économiques américaines. C’est une des émissions prévues dans le cadre de la campagne #YouTubeBlack Voices Fund annoncée l’année dernière.

Une croissance de 25% en ce début 2021

Lors de sa présentation, YouTube a annoncé une croissance de 25 % pour ce premier trimestre, par rapport à l’année précédente. Il faut dire que la pandémie nous donne plus de temps pour flâner sur la plateforme. Mais le mode de consommation semble avoir un peu changé, puisqu’ils sont désormais plus nombreux à regarder l’application directement sur leur téléviseur. Ainsi, YouTube a lancé un nouvel outil qui permet d’envoyer le lien d’une publicité sur son smartphone. Le but est bien évidemment d’offrir à ses annonceurs de nouveaux outils pour atteindre leurs clients. L’arrivée de ses nouvelles productions lui offre aussi une nouvelle force de frappe auprès des annonceurs. Comme le note The Verge, ces nouveaux contenus ont été annoncé au milieu de la présentation pour les publicitaires, ce n’est sans doute pas une coïncidence.