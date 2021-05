Netflix envisage de lancer une nouvelle plateforme

Il s’agira d’offrir aux abonnés un portail d’informations sur ses nouvelles productions, avec des contenus inédits. La firme pourrait aussi faire sa première incursion dans l’univers du podcast.

La concurrence devient rude dans le monde de la SVOD. Pour conserver sa position de leader du secteur, Netflix continue de développer de nouveaux outils, au delà même de sa propre plateforme. Elle va même concurrencer TikTok avec son application Fast Laugh, qui permettra de partager des extraits de séries et films comiques entre utilisateurs. Cette fois-ci, c’est sur le volet de l’information que le N rouge veut se placer. Sur son blog, l’entreprise a lancé un sondage concernant un mystérieux service, baptisé N-Plus. Selon le communiqué, il s’agira de proposer des contenus coulisses inédits, ainsi que des informations sur les prochaines productions de Netflix. Concrètement, ce sera « un flux de texte, d’images et de vidéos où vous pourrez vous inscrire pour recevoir des actualités, interviews, des analyses et des plongées plus approfondies dans vos séries préférées. » On retrouvera également des jeux, des guides pratiques et des discussions entre spectateurs. Netflix envisagerait aussi d’investir sur le créneau du podcast.

Une offre payante ?

Pour l’instant, les détails de cette nouvelle offre sont encore incertains. La plateforme ne précise par exemple pas si l’accès à ces contenus sera facturé, en plus du prix de l’abonnement classique. En revanche, elle annonce qu’il sera sans doute nécessaire de s’inscrire pour profiter d’une expérience améliorée. En revanche, certaines informations seront proposées directement depuis le portail Google Search. Ainsi, vous pourrez par exemple rechercher les dernières informations sur la saison 4 de Stranger Things, qui vient d’ailleurs de se dévoiler dans un nouveau teaser.

Reste à voir désormais si le sondage envoyé aux utilisateurs sera concluant et si Netflix poursuivra sur sa lancée. Après tout, avec l’arrivée de nombreux nouveaux concurrents comme HBO Max ou Disney+, Netflix va devoir innover pour convaincre ses utilisateurs qu’elle reste la meilleure plateforme.