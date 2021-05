Jay-Z entre dans le monde merveilleux des NFT en investissant dans Bitski

Le rappeur et entrepreneur américain vient de contribuer à un investissement massif dans une plateforme californienne d’achat et de vente de NFT, Bitski.

© Fakurian Arts / Unsplash

Les jetons non-fongibles s’infiltrent partout, de l’art au sport en passant par les mèmes les plus cultes de l’histoire d’Internet. Il n’en a pas fallu plus pour que le rappeur et entrepreneur Jay-Z s’y glisse à son tour. Le magnat américain fait en effet partie d’un groupe d’investisseurs ayant misé sur Bitski, plateforme d’achat et de vente de NFT. L’investissement total dans la plateforme qui se présente comme le « Shopify des NFT » s’élève à près de 19 millions de dollars au total. Pour rappel, les NFT – dits jetons non-fongibles – permettent d’authentifier un objet physique ou non en lui attribuant un identifiant unique sur la blockchain.

« Nous sommes ravis d’annoncer notre financement de série A (ndlr : l’un des premiers cycles d’une levée de fonds) aujourd’hui ! Bitski est reconnaissant d’être soutenu par une brillante équipe d’investisseurs qui soutiennent nos efforts incessants pour faire évoluer la façon dont nous interagissons avec le contenu numérique » a ainsi tweeté Bitski.

We're excited to announce our Series A raise today! Bitski is grateful to be backed by a brilliant team of investors that support our relentless efforts to evolve the way we interact with digital content pic.twitter.com/m5h6q6fI2J — Bitski (@bitski) May 6, 2021

La plateforme basée à San Fransisco a été créée en 2018 et visait préalablement les développeurs de jeux vidéos, les marques et les consommateurs et leur permettait de s’y échanger des produits numériques. En 2020, Bitski s’est plus largement tourné vers les NFT et s’apprête à devenir un acteur de choix en la matière. La plateforme s’est notamment illustrée dernièrement en mettant en vente un NFT réalisé en collaboration avec Adidas le 6 mai dernier.

L’implication d’une pointure comme Jay-Z aura probablement un effet bénéfique sur le développement de la plateforme et du marché des NFT. Parmi ces investisseurs de la première heure, on retrouve également le co-fondateur de Roc Nation, Jay Brown, Troy Carter, Jay-Z, le PDG d’Endeavour, Ari Emanuel et le DJ 3LAU, qui a par ailleurs vendu une collection de NFT pour 11,6 millions de dollars en février.