LEGO dévoile un nouveau set de la série F.R.I.E.N.D.S. avec les appartements de Monica/Rachel et Joey/Chandler

Gadget Par Gregori Pujol le 12 mai 2021 à 19h00

LEGO a dévoilé le nouveau set LEGO Les appartements de la série F.R.I.E.N.D.S. Ce dernier de 2048 pièces reproduit les appartements de Rachel et Monica d’un côté et de Joey et Chandler de l’autre, ainsi que le hall d’entrée qui les sépare.

© LEGO