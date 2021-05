Dogecoin : futur remplaçant du Bitcoin ? Elon Musk y travaille

Elon Musk vient d’indiquer qu’il travaille avec les développeurs du Dogecoin afin de l’améliorer. « To the moon » ?

© Maxim Hopman / Unsplash

En un seul tweet, Elon Musk a de nouveau fait flamber la valeur du Dogecoin. Depuis des semaines, le fantasque milliardaire américain semble s’amuser à faire grimper plus que de raison la valeur du DOGE, cette cryptomonnaie créée en 2013 comme une blague, mais dont la valeur frôle désormais des sommets historiques.

Working with Doge devs to improve system transaction efficiency. Potentially promising. — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

Dans ce nouveau tweet, le boss de Tesla et de SpaceX explique qu’il travaille avec les développeurs du Dogecoin afin d’améliorer son efficacité, et que cela est d’ores et déjà « prometteur ». Si cette information reste encore bien obscure, beaucoup ont vu en cette cryptomonnaie un successeur potentiel du Bitcoin chez Tesla.

Quelques jours plus tôt, Elon Musk avait en effet fait trembler la crypto-sphère en déclarant qu’il ne sera plus possible d’acheter une Tesla en Bitcoin, moins de deux mois après son inauguration sur le site du constructeur. Dans ce tweet, Elon Musk justifiait cette décision par l’impact environnemental fort de la première des cryptomonnaies. Le milliardaire américain avait alors déclaré qu’il cherchait des alternatives moins polluantes afin d’autoriser à nouveau ce type de paiement chez Tesla. C’est pourquoi la mention du Dogecoin juste après cette annonce a de quoi laisser songeur.

Par ailleurs, dans une réponse à un internaute sur Twitter, Elon Musk a de nouveau fait la promotion du Dogecoin, déclarant qu’il pourrait battre le Bitcoin « haut la main » en matière de rapidité de transaction, de frais, et d’impact environnemental. Pour cela, le Dogecoin doit néanmoins être amélioré sur certains points fondamentaux. Musk parviendra-t-il à faire grimper le Dogecoin jusqu’à la Lune ? Réponse au prochain épisode, ou plutôt, au prochain tweet.

Ideally, Doge speeds up block time 10X, increases block size 10X & drops fee 100X. Then it wins hands down. — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021