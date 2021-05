The Last of Us Part II va être optimisé pour la PS5

Une première mise à jour d’une série à venir a d’ores et déjà été déployée. Qu’apporte-t-elle de nouveau ?

© Naughty Dog

Depuis la sortie des consoles nouvelle génération, de nombreux titres bénéficient de mise à jour next-gen, optimisant leurs performances et leur qualité visuelle à la PS5 et aux Xbox Series X/S. Si l’on a pu voir certains titres y passer tels que The Witcher 3 ou encore Star Wars Jedi Fallen Order, c’est au tour d’un autre jeu à succès de se lancer dans l’aventure. Il s’agit du titre récompensé et plébiscité de Naughty Dog, The Last of Us Part II. Celui-ci a eu droit à une mise à jour pour la PS5, qui est d’ores et déjà disponible au téléchargement.

Quelles sont les améliorations apportées par la mise à jour ?

Naughty Dog a décrit cette mise à jour comme étant « la première étape du travail sur la PS5 ». En effet, elle n’apporte pas énormément de nouveautés mais prépare de futures améliorations sur lesquelles le studio travaille toujours. Tout d’abord, les joueurs pourront choisir entre une fréquence d’images de 30fps ou de 60fps, ce qui ajustera la résolution en fonction. Cette dernière sera par ailleurs améliorée et les temps de chargements seront significativement moins longs.

Dans le futur, on espère que Naughty Dog implémentera la prise en charge de certaines fonctionnalités de la DualSense, comme les gâchettes adaptatives qui seraient vraiment intéressantes en combats. De plus, on espère davantage d’améliorations visuelles, comme l’ajout du ray tracing qui pourrait rendre le jeu encore plus beau qu’il ne l‘est déjà. Naughty Dog reviendra vers les joueurs avec de plus amples informations un peu plus tard.