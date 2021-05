Microsoft fait miroiter une nouvelle génération de Windows

Après Windows 10 qui a transformé le système d'exploitation des PC en profondeur, Microsoft s'apprête à dévoiler une « nouvelle génération de Windows ». L'annonce est prévue pour très bientôt.

La déclaration de Satya Nadella, le CEO de Microsoft, n’est pas passée inaperçue. Alors qu’il lançait la conférence annuelle des développeurs Build, le dirigeant a annoncé que « bientôt, nous partagerons une des plus importantes mises à jour de Windows de la dernière décennie ».

Nouvelles opportunités pour les développeurs

Une nouvelle version qui pourrait être synonyme de changement de numérotation, Microsoft se référant toujours à « Windows 10 ». Or ici, le patron du groupe a simplement évoqué « la nouvelle génération de Windows ». Windows 11 est-il prévu ? À moins que l’éditeur n’abandonne purement et simplement les numéros de version qui n’ont plus beaucoup de sens.

Satya Nadella faisait référence aux nouvelles « opportunités économiques » que cette mise à jour allait apporter aux développeurs de logiciels et aux créateurs de contenus. « Notre promesse est la suivante : nous allons créer plus d’opportunités pour chaque développeur Windows aujourd’hui, et accueillir chaque créateur qui recherche la plateforme la plus innovante, novatrice et ouverte pour créer, distribuer et monétiser des applications ».

Le Microsoft Store est à la veille de profonds changements, non seulement esthétiques, mais aussi sur le fond. Ainsi, les développeurs devraient pouvoir soumettre n’importe quel type d’applications, et pourquoi pas Chrome ou Firefox. Les rumeurs parlent même de la possibilité d’intégrer dans ces logiciels des systèmes de paiements permettant de contourner la commission de 15 % normalement prélevée par Microsoft (12 % sur les jeux) !

Mais ce n’est pas tout, l’éditeur a également arrêté le développement de Windows 10X pour se concentrer sur la prochaine mise à jour de Windows 10, baptisée « Sun Valley ». Du renfort alors que l’interface du système d’exploitation est en plein chantier : de nouvelles icônes sont prévues ainsi que de nouvelles fonctions et améliorations.