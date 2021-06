Apple organise une seconde conférence juste après celle de la WWDC 2021

Surprise ! Après la conférence d’ouverture de la WWDC 2021, Apple organisera un second special event sur Apple Music, à partir de 21h.

Crédits : Daniel Korpai / Unsplash

Les fans d’Apple s’impatientent probablement de découvrir les nouveautés que nous prépare la marque lors de sa conférence d’ouverture de la WWDC 2021, qui s’ouvrira ce soir à 19h. Et au cas où cela ne suffirait pas, la firme a prévu un second événement, qui se déroulera deux heures plus tard, à 21h (heure française).

Un second événement dédié à Apple Music

Cette seconde conférence sera quant à elle dédiée à Apple Music, et plus précisément à la fonction Spatial Audio. Cet événement revêt la forme d’une émission de radio qui sera diffusée directement sur Apple Music.

La firme n’a pas précisé comment se déroulera cette conférence, mais on imagine qu’Apple devrait y détailler les nouveautés de la nouvelle offre HiFi d’Apple Music, qui proposera justement le Spatial Audio sur de nombreux titres. Apple pourrait donc inviter les utilisateurs de son service de musique en streaming à tester les nouveautés durant cet événement audio.

Cela nous laisse évidemment penser qu’Apple pourrait lancer dès ce soir sa nouvelle offre HiFi d’Apple Music. Après d’intenses rumeurs, la firme avait finalement levé le voile sur cette offre sans surcoût le mois dernier via communiqué de presse. Elle avait alors promis un lancement en juin. Pour rappel, cette offre proposera du son haute fidélité et le Spatial Audio sur toutes les musiques compatibles. Ces nouveautés seront proposées sans aucun frais supplémentaires.