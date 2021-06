Shazam! s’offre un premier teaser et un nouveau costume

À deux ans de la sortie de son prochain film, David F.Sandberg fait déjà monter la pression. Sur Twitter, il dévoile des premières images de Shazam! Fury of the Gods avec un nouveau costume pour Zachary Levi.

© Warner Bros

Le “cool kid” du DCEU prépare son grand retour. Le 31 mai 2023, Billy Batson reviendra dans la peau de Shazam! pour de nouvelles aventures sous la houlette de David F.Sandberg. Le réalisateur du premier opus a d’ores et déjà partagé une première image, alors que le tournage vient de débuter à Atlanta, qui permet d’apercevoir le nouveau costume du super-héros. Zachary Levi va vraisemblablement troquer sa cape blanche pour une version plus sombre et plus mature de son costume. L’intrigue pourrait-elle prendre un virage plus obscur ? Rien n’en est moins sûr, Zachary Levi n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion de faire une petite blague pour coller au ton des précédents longs-métrages.

Côté intrigue, Billy Batson devrait affronter de nouvelles figures antagonistes de l’univers des comics : les filles d’Atlas. Kalypso et Hespera seront respectivement incarnées par Lucy Liu et Helen Mirren. Du reste, on devrait retrouver le casting du premier opus, à commencer par Zachary Levi dans le rôle-titre. Jack Dylan Grazer qui incarne le meilleur ami de Billy Batson (Asher Angel) sera également de retour. On devrait aussi revoir les incarnations adultes de la bande, à commencer par Ross Butler (13 reasons why) et Adam Brody (Mr & Mrs Smith).

Préparer l’affrontement avec Black Adam

Ce nouvel opus devrait permettre de préparer l’affrontement à venir entre Shazam! et son antagoniste principal dans les comics : Black Adam. Le film avec Dwayne Johnson au casting et réalisé par Jaume Collet-Serra est également en tournage et devrait sortir sur nos écrans en juillet 2022, soit un an avant Shazam 2. Ensuite, les deux personnages se feront face dans le troisième opus des aventures de Billy Batson.