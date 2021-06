Far Cry VR : Dive Into Insanity rejoint les salles d’arcade Zero Latency

Vous pouvez d’ores et déjà rejoindre Vaas Montenegro dans une folle aventure en réalité virtuelle, disponible depuis le 1er juin.

© Zero Latency

Alors que beaucoup de joueurs attendent la sortie du prochain Far Cry 6, d’autres semblent beaucoup plus intéressés par les anciens opus, tels que Far Cry 3. Ce dernier a été revisité en un titre VR, désormais disponible dans les salles de Zero Latency. Huit mois après avoir été annoncé, vous pouvez donc découvrir Far Cry VR : Dive Into Insanity dans la salle VR la plus proche de chez vous. Zero Latency a des sites d’arcade situés dans de nombreux pays à travers le monde. Vous pouvez retrouver le site français à Nantes, rue du moulin de la Rousseliere.

Far Cry VR reprend la jungle hostile dépeinte dans le troisième opus de la franchise, tout en vous plongeant de manière immersive dans l’environnement et dans un mode coopération allant jusqu’à 8 joueurs. L’expérience dure 30 minutes et est accessible à tous les âges. Évidemment, Vaas Montenegro est de retour dans cet épisode afin de vous chasser vous et vos amis à travers la jungle luxuriante de Rook Islands. Dans ce jeu décalé, Ubisoft et Zero Latency vous proposent de « découvrir la définition de la folie ».

Une fois sur le site de Zero Latency, le personnel vous équipe d’un casque VR, ainsi que d’un sac à dos auquel est accroché un faux fusil. Lorsque le jeu commence, un employé reste dans la pièce, qui fait entre 200 et 400 m2, pour vous guider. Bien que Zero Latency propose déjà une flopée de jeux, Far Cry VR est le premier AAA à entrer dans le monde de la réalité virtuelle en zone ouverte. En parallèle, Ubisoft planche toujours sur le dernier opus de la saga, à savoir Far Cry 6. Lors d’un live, le studio a dévoilé une vidéo de gameplay inédite dans laquelle Dani Rojas est présenté(e).