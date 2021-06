Samsung dévoile le capteur photo doté des plus petits pixels au monde

Samsung dévoile l’ISOCELL JN1, un capteur photo pour smartphone de 50 MP dont les photosites mesurent seulement 0,64 µm, un record.

© Samsung

Avant d’être n°1 mondial en termes de ventes de smartphones, Samsung est aussi un grand constructeur de composants électroniques à destination d’autres marques, dont des écrans, mais aussi des capteurs photo pour smartphones. La firme sud-coréenne se dispute notamment ce secteur avec un certain Sony, lui aussi fort réputé dans le monde des capteurs photo.

Justement, Samsung continue d’intensifier ses efforts afin de devancer son rival nippon avec des capteurs toujours plus prometteurs. Le dernier en date se nomme ISOCELL JN1, et il vient de décrocher le record du capteur photo pour smartphone doté des plus petits photosites au monde ! Ceux-ci mesurent seulement 0,64 µm, encore plus petits que les pixels du ISOCELL Slim GH1 de 2009, qui détenait précédemment ce record.

L’ISOCELL JN1 est doté de 50 MP et mesure seulement 1/2,76″. Ses petits pixels lui permettent donc d’afficher une taille très contenue sans pour autant lésiner sur le nombre de mégapixels. Malgré tout, au-delà de la prouesse technologique, de petits pixels n’impliquent pas que des avantages. Ainsi, de petits pixels captent logiquement moins de lumière, ce qui vient par la suite dégrader les clichés en générant du bruit numérique.

Afin de compenser la perte de lumière engendré par la miniaturisation des photosites, Samsung a donc rendu l’ISOCELL JN1 compatible avec sa technologie pixel binning, qui permet de combiner plusieurs pixels en un seul et de proposer des clichés mieux exposés en sortie. De plus, le nouveau capteur de Samsung a été conçu avec un nouveau matériau barrière entre chaque pixel afin d’absorber davantage de lumière, tel que le constructeur l’avait décrit en présentant l’ISOCELL 2.0.