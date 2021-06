Le Xbox Cloud Gaming étend sa disponibilité sur iOS et navigateur web

En plus de cela, Microsoft a dévoilé un tout nouvel accessoire pour appareils iOS qui se substitue à une manette classique.

© Microsoft

Après avoir amélioré les performances de son Xbox Cloud Gaming en mettant à jour les centres de données au niveau du hardware de la Xbox Series X, Microsoft tient à étendre davantage son influence et sa disponibilité sur tous les types d’appareils. Dans ce sens, la firme a rendu possible la navigation sur le cloud pour tous les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate sur appareils iOS et via certains navigateurs web en version bêta, après la disponibilité sur appareils Android.

Parmi les navigateurs compatibles on retrouve Google Chrome, Microsoft Edge ou encore Safari sur les appareils d’Apple. Microsoft déclare : « Avec des milliards de PC Windows 10, d’appareils iOS et Android actifs dans le monde, nous savons que cela vous offrira plus d’opportunités pour découvrir les jeux les plus riches et immersifs, où et quand vous le souhaitez. Pour résumer, l’expérience Xbox arrive directement sur les appareils que vous utilisez le plus ».

De nouveaux accessoires pour iPhone

En plus de cette prise en charge, Microsoft a dévoilé un nouvel accessoire compatible avec les appareils iOS et qui devrait grandement améliorer l’expérience de jeu sur mobile. Il s’agit du Blackbone One. Il est compatible avec tous les iPhones sous iOS 13 ou au-delà.

L’entreprise a révélé qu’une personne sur six utilisant le cloud ne jouait exclusivement qu’avec les contrôles tactiles. Cependant, ceux-ci ne sont disponibles que sur une cinquantaine de jeux et, bien que Microsoft travaille à augmenter la prise en charge des contrôles tactiles, certains titres nécessitent de jouer avec une manette ou un accessoire comme le Blackbone One.

« Le Backbone est un bijou technologique en termes de connectivité et de performances, qui a été conçu pour économiser votre batterie et réduire la latence en utilisant une technologie exclusive à l’iPhone. Il n’a pas besoin d’être chargé et permet un gameplay extrêmement réactif ».

Cet accessoire intègre beaucoup d’éléments présents sur les dernières manettes Xbox Series et vous permet notamment d’accéder au fil d’actualité dynamique du Xbox Game Pass via l’application Blackbone One. Sinon, vous pouvez toujours utiliser les manettes Razer Kishi également compatibles avec iOS.