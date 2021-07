On sait enfin quand Samsung présentera ses nouveaux smartphones pliants

Le Galaxy Unpacked de l’année devrait avoir lieu le 11 août. Samsung pourrait notamment y présenter ses Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

© Daniel Romero / Unsplash

Chaque été, Samsung organise un événement Unpacked afin de présenter ses dernières nouveautés pour la rentrée. En 2021, la tradition devrait se perpétuer et DigitalDailyNews estime connaître la date de l’événement : le 11 août. Pour l’heure, le géant sud-coréen n’a encore rien confirmé, mais cela ferait sens puisque l’Unpacked de l’an dernier avait eu lieu le 5 août. En 2020, la firme y avait présenté le Galaxy Note20.

Cette année, le programme devrait être quelque peu différent puisque Samsung a confirmé qu’il ne lancerait pas de Galaxy Note en 2021. Il faut donc s’attendre à ce que la firme nous présente d’autres appareils, notamment… des smartphones pliants.

Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 en approche

Depuis des mois, les rumeurs battent leur plein à propos de Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Ces deux smartphones pliants devraient logiquement être les stars de l’événement. Les deux conserveraient le même form factor — à savoir, un smartphone capable de se déplier en petite tablette pour le Z Fold 3 et un smartphone « à clapet » côté Z Flip 3. Du côté des améliorations attendues, le Galaxy Z Fold 3 pourrait avoir droit à un S-Pen, tandis que le Galaxy Z Flip 3 aurait droit à un nouveau design et un écran externe élargi.

Outre les pliables, Samsung pourrait également profiter de l’événement pour présenter sa Galaxy Watch 4 et ses Galaxy Buds 2, eux aussi très attendus. Réponse le 11 août, si tant est que Samsung confirme bien cette date !