PlayStation Now : les jeux du mois de juillet sont là

Sony ajoute au catalogue de son service de streaming une panoplie de blockbusters pour vous occuper cet été.

© Sony

Après les jeux du PlayStation Plus, Sony dévoile les titres arrivant au catalogue du PlayStation Now pour le mois de juillet. Les nouveaux arrivants sont au nombre de sept et parmi eux se trouvent plusieurs hits très appréciés des joueurs. Les abonnés pourront donc jouer à Red Dead Redemption 2 par exemple, élu un des meilleurs jeux de l’année 2018, aux côtés, God of War avec lequel le titre se dispute la première place du podium pour cette année-là.

Vous retrouverez également des jeux sportifs, un jeu d’art martial ainsi qu’un simulateur de déménagement loufoque et familial. Ils sont tous disponibles à partir de ce 6 juillet. C’est l’occasion rêvée pour découvrir ou redécouvrir quelques-unes des meilleurs perles vidéoludiques. La liste complète des jeux du mois de juillet est la suivante :

God of War

Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Judgement

Nascar Heat 5

Nioh 2

Moving Out

Red Dead Redemption 2

Comment profiter de ces jeux ?

Pour rappel, le PlayStation Now est un service par abonnement proposé par Sony qui vous donne accès à des centaines de jeux jouables en streaming ou en téléchargement. Le catalogue est renouvelé tous les mois et propose aussi bien des AAA que des jeux indépendants à succès. L’abonnement est disponible au prix de 9,99€ par mois, 24,99€ par trimestre ou 59,99€ par an.