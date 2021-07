Selon EA, Battelfield 2042 et Apex Legends sont le futur des FPS

Une opinion qui a été donnée par les développeurs de Respawn Entertainment et DICE lors du premier spotlight d’EA.

© EA

Il y a quelques jours, EA annonçait vouloir tenir des sessions de discussions du nom de Spotlight avant son événement majeur de l’été, à savoir l’EA Play Live prévu pour le 22 juillet prochain. La première de ces sessions a eu lieu ce 8 juillet et concernait les jeux Battlefield 2042 et Apex Legends autour du thème des shooter à la première personne.

Christian Grass, responsable managérial de Ripple Effect Studios – anciennement DICE L.A. – a tout d’abord fait des révélations sur Battelfied 2042. Le studio serait actuellement en train de travailler sur un mode multijoueur mystérieux qui devrait être présenté plus en détail lors du EA Play Live. Il reprendra notamment plusieurs maps d’anciens jeux de la franchise dont quelques-unes des maps préférées des joueurs.

Suite à cette annonce, un autre mode de jeu multijoueur a été abordé et il s’agit de Hazard Zone. Peu d’informations ont été dévoilées, hormis le fait qu’il ne s’agira pas d’un mode battle royale, bien qu’il devrait être centré sur un fonctionnement en escouade. Pour l’heure, on ne sait pas si ce mode sera lui aussi abordé ce 22 juillet.

Quelles nouveautés pour Apex Legends ?

Quant au shooter multijoueur Apex Legends, quelques informations ont été dévoilées à son sujet en rapport à … Titanfall. En effet, si beaucoup ne le savent pas, Apex Legends est en réalité situé dans le même monde que les jeux Titanfall et est logiquement la suite directe de Titanfall 2. Récemment, EA a connu une cyberattaque perpétrée par des fans de la franchise qui déploraient l’abandon de Titanfall au détriment d’Apex Legends.

Chad Grenier, directeur du jeu Apex Legends a expliqué qu’il s’était avéré très compliqué d’intégrer des Titans dans le jeu et de garder un équilibre de force entre les personnages jouables. Il s’agissait donc d’un choix pratique plutôt qu’idéologique, même si Vince Zapella, créateur de Respawn, rappelle qu’il faut moins s’attacher à un élément tel qu’un personnage plutôt qu’à une expérience de jeu globale.

Ensuite, les développeurs ont annoncé l’arrivée d’une nouvelle légende, qui sera dévoilé le 22 juillet. L’identité de celle-ci est encore inconnu et cela devrait donc être une immense surprise pour les joueurs d’Apex Legends.

Le futur des FPS

En fin de table ronde, les intervenants sont tous revenus sur le thème de ce Spotlight à savoir, à quoi ressemble le futur des FPS ? Selon eux, il est directement lié à la technologie offerte par le cloud computing, ou le cloud gaming dans l’industrie vidéoludique. Si cette technologie offre de plus grandes performances et une rapidité d’exécution sans pareil, elle pourrait très bien redéfinir la manière de laquelle nous jouons quotidiennement.

De plus, on voit bien depuis quelques années que les entreprises proposant des services à base de cloud computing – on pense à Nvidia GeForce Now, Amazon Luna, Google Stadia, etc – enregistrent des chiffres en hausse et de ce fait un gain de popularité significatif. Il est donc naturel pour EA de vouloir exploiter les performances du cloud computing pour son jeu Battlefield 2042, qui pourrait donc s’avérer être le futur des FPS.