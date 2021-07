Avec la 9X8 Hypercar, Peugeot veut s’imposer aux 24 Heures du Mans

Peugeot a bien l'intention de remporter les futures éditions de la mythique course d'endurance des 24 Heures du Mans. Le constructeur automobile a dévoilé une nouvelle Hypercar, la 9X8, aux lignes futuristes et agressives.

© Peugeot

La 9X8 démontre l’ambition de Peugeot dans le championnat du monde d’endurance FIA (WEC) : avec cette Hypercar, le constructeur automobile (poids lourd au sein du groupe Stellantis) veut en effet remporter de nouvelles victoires aux 24 Heures du Mans, après les Peugeot 905 et 908 qui ont remporté l’épreuve mythique en 1992, 1993 et 2009. L’Hypercar doit débuter la compétition dès l’année prochaine.

Une Hypercar taillée pour la victoire

Ce prototype a été développé par les équipes d’ingénierie de Peugeot Sport et de Peugeot Design. La 9X8 explore de nouvelles solutions aérodynamiques et stylistiques : on note tout de suite l’absence d’un aileron arrière, ainsi que le nouveau logo Peugeot (le nouveau blason frappé de la tête de Lion) qui trône bien visible à l’avant du véhicule. Le design est censé représenter un félin prêt à bondir, selon Matthias Hossann, directeur du design. En tout cas, le véhicule ne laissera aucun concurrent indifférent sur la piste.

Peugeot s’est arrangé pour respecter le nouveau règlement Le Mans Hypercar (LMH), y compris sans l’aileron : l’absence de cet appendice aérodynamique « libère » la silhouette de la 9X8, créée des surfaces lisses reliant les flancs et débouche les passages des roues à l’avant. Le cockpit a été aussi imaginé aux couleurs de ce prototype : le pilote y retrouvera les couleurs et la signature intérieure propre au constructeur. L’intérêt est aussi de permettre aux spectateurs d’identifier immédiatement une Peugeot lorsque seront diffusées les images des caméras embarquées.

L’Hypercar de Peugeot est un véhicule hybride, puisqu’il embarque un V6 2,6 litres qui développe 680 chevaux (500 kW) à l’arrière, ainsi qu’un moteur électrique de 200 kW placé à l’avant (il se déclenchera à partir de 120 km/h). La 9X8 est donc une quatre roues motrices, ce qui est symbolisé par le X au milieu du nom.