Comic Con at Home : toutes les annonces de l’édition 2021

En attendant la version physique de son événement, le Comic-Con s’est invité dans les salons de tous les passionnés de pop-culture. La messe annuelle de San Diego a eu lieu une nouvelle fois en digital et ne manquait pas d'annonces dans le domaine sériel et cinématographique, on fait le point.

En novembre prochain, le traditionnel Comic-Con de San Diego accueillera à nouveau des invités. Après une édition 2020 entièrement virtuelle, la messe annuelle des amateurs de comics et de pop culture prépare son retour avec une édition physique. Néanmoins, pour marquer la saison estivale, les organisateurs ont mis en place une édition virtuelle de l’événement, à la date historique du festival. Les annonces ont été nombreuses, malgré l’absence de Marvel et DC Films.

Un teaser pour Army of Thieves

Quelques semaines seulement après la sortie de Army of the Dead, Zack Snyder vient de dévoiler le teaser de sa nouvelle production zombiesque. Baptisé Army of Thieves, ce nouveau long-métrage entend revenir aux origines de la pandémie qui transforme les gens en goules. On suivra Ludwig Dieter lorsqu’il est engagé par une mystérieuse femme pour l’aider à réussir un casse avec une équipe de voleurs en herbe. Au casting, on retrouvera Matthias Schweighöfer dans la peau de Dieter. L’acteur sera aussi à la réalisation de ce nouvel opus écrit par Zack Snyder et Shay Hatten. Côté casting, Nathalie Emmanuel (Game of Thrones) devrait quant à elle incarner le personnage principal féminin. Autre fait notable, un acteur français devrait également être de la partie puisque Jonathan Cohen est annoncé. Il y incarnera visiblement un policier. Netflix donne rendez-vous à tous ses abonnés dès l’automne prochain. Aucune date précise n’a encore été partagée.

Une date pour Fear the Walking Dead saison 7

Le spin-off de The Walking Dead poursuit son petit bout de chemin sur AMC. À l’occasion de ce [email protected], la chaîne a levé le voile sur cette nouvelle salve d’épisodes. Le rendez-vous est fixé au 17 octobre prochain outre-atlantique, et donc à la même période sur OCS dans nos vertes contrées. Des premières images ont été partagées, histoire de donner l’eau à la bouche aux fans de la saga zombiesque la plus populaire du petit écran.

Un aperçu de la nouvelle saison de Dexter

Près d’une décennie après avoir tiré sa révérence sur Showtime, Dexter prépare son grand retour. Le serial killer pose à nouveau ses bagages sur la chaîne américaine pour une neuvième saison qui s’annonce sanguinolente à souhait. Désormais bien loin de Miami, Dexter coule des jours heureux dans la petite ville d’Iron Lake. Mais ses vieux démons ne tarderont pas à ressurgir et cette tranquillité va être remise en question. Les nouvelles images sont sans équivoque, la vie de Dexter ne sera bientôt plus un long fleuve tranquille. Aux États-Unis, cette neuvième saison sera diffusée à partir du 9 novembre prochain. Aucune date de sortie française n’a encore été annoncée.

Blade Runner : Black Lotus se dévoile

Adult Swim et Crunchyroll unissent leurs forces avec la série animée Blade Runner : Black Lotus. Le spin-off en CGI se déroule à Los Angeles en 2032, soit entre les deux opus en prise de vues réelles. On suivra Elle, une réplicante entraînée au combat qui tente d’échapper à un Blade Runner. Composée de 13 épisodes, cette nouvelle série sera diffusée à partir de cet automne sur Adult Swim aux États-Unis. En France, la date de sortie n’a pas encore été annoncée.

Lucifer s’apprête à faire ses adieux

C’est bientôt l’heure des adieux pour Lucifer et sa bande. Après 6 saisons, la série tirera sa révérence sur Netflix. Quelques semaines avant sa sortie, cette nouvelle salve d’épisodes se dévoile dans une bande-annonce à l’occasion du Comic-Con. Le rendez-vous est fixé au 10 septembre prochain sur la plateforme.

L’univers de Star Trek revient avec Prodigy

Nickelodeon et Paramount s’associent pour Prodigy. La série animée qui sortira cet automne se dévoile dans une première bande-annonce. Elle suivra “de jeunes extraterrestres qui doivent trouver comment travailler ensemble tout en naviguant dans l’immensité de la galaxie à la recherche d’un avenir plus radieux. Ces six jeunes paris ne savent rien du navire qu’ils ont réquisitionné – une première dans l’histoire de la franchise Star Trek – mais au cours de leurs aventures, ils découvriront chacun ce que représentent les idéaux de la Starfleet”

Après ces nombreuses annonces, le Comic-Con de San Diego n’a pas dit son dernier mot. L’événement donne rendez-vous à ses visiteurs du 26 au 28 novembre prochain, pour une édition physique cette fois-ci. De nombreux studios ont déjà annoncé qu’il ne serait pas de la partie, comme DC et Marvel. Néanmoins, on peut s’attendre à quelques exclusivités comme c’est le cas chaque année.