Cet écran de 10 000 ppp pourrait révolutionner la VR

Samsung et l’université de Stanford viennent de créer un écran prometteur doté d’une résolution de 10 000 points par pouce, un ratio record qui pourrait être particulièrement utile en réalité virtuelle.

Serait-ce là l’innovation qu’il manquait à la VR pour passer au niveau supérieur ? Des ingénieurs de chez Samsung et de l’Université de Stanford en Californie viennent de mettre au point une dalle OLED dotée d’une résolution record de… 10 000 points par pouce. Avec une telle résolution – largement plus élevée que les écrans les mieux dotés du marché – il serait tout bonnement impossible de distinguer le moindre pixel, même en collant les yeux à l’écran, ce qui rendrait ce type d’écran parfaitement adapté à la pratique de la réalité virtuelle.

Pour concevoir un écran d’une telle résolution, les ingénieurs ont mis à profit plusieurs films capables d’émettre de la lumière blanche et les ont placé entre des couches réfléchissantes. Ce procédé permettrait de faire « résonner » les couleurs au-delà des pixels d’origine et ainsi de donner l’impression qu’on a démultiplié les pixels affichés avec une densité qui n’a pas d’équivalent actuellement, de 10 000 pixels par pouce. À titre de comparaison, un très bon écran comme celui de l’iPhone 12 Pro ne monte qu’à « seulement » 460 pixels par pouce. L’écran du Galaxy S20 Ultra de Samsung monte quant à lui jusqu’à 511 pixels par pouce, et il s’agit pourtant d’une des résolutions les élevées du marché.

La première application à ce type d’écran serait, bien sûr, la réalité virtuelle. Mais l’innovation pourrait permettre l’utilisation de dispositifs qu’on place encore plus près de l’œil, tel que des lunettes, ou encore mieux, des lentilles de contact. Reste encore à savoir si cette très haute résolution ne viendra pas « brouiller », et donc dégrader l’image. Pour l’heure, cet écran est encore réservé aux laboratoires de cherche, mais il pourrait bien, à l’avenir, venir bousculer la réalité virtuelle ou augmentée.