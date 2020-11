The Suicide Squad : Sylvester Stallone rejoint le casting

Déjà doté d’un casting de très haut niveau, le reboot de « The Suicide Squad » accueille un nouvel acteur légendaire dans ses rangs.

Après avoir incarné brièvement Starhawk dans Les Gardiens de la Galaxie 2 chez Marvel, changement de cap pour Sylvester Stallone, qui s’attaque pour la première fois de sa carrière à l’écurie DC Comics. C’est officiel (et surprenant) : l’acteur légendaire sera bel et bien au casting du prochain film de James Gunn, The Suicide Squad. L’information a été confirmée par le réalisateur lui-même sur Instagram, après avoir posé sur une photo avec l’interprète de Rocky Balboa sur le tournage. “Toujours un plaisir de travailler avec mon ami Sylvester Stallone, et notre journée aujourd’hui sur The Suicide Squad n’a pas échappé à cette règle, déclare James Gunn sur Instagram. Malgré le fait qu’il soit une star iconique, la plupart des gens n’ont pas idée à quel point c’est un acteur génial”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par James Gunn (@jamesgunn)

Si on ignore encore quel rôle campera Sylvester Stallone, l’acteur rejoindra un casting déjà spectaculaire, qui compte notamment Idris Elba (Bloodspot), Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Dwayne Johnson (Black Adam) ou encore John Cena (Peace Maker). Le tournage du film étant officiellement terminé depuis le mois de mars dernier, il y a cependant fort à parier que Sylvester Stallone incarnera un rôle seulement vocal (par-dessus un personnage en images de synthèse, par exemple) – à moins qu’un reshoot ait été programmé par James Gunn entre temps.

Particulièrement attendu par les fans de DC, et notamment par tous les déçus du premier Suicide Squad, ce nouvel opus réalisé par James Gunn promet de s’imposer comme un reboot « amélioré » du film de David Ayer. Il en héritera plusieurs de ses fils conducteurs et d’une partie de son casting de haut vol. Attendu pour le 4 août prochain dans les salles obscures, il n’est cependant pas à exclure que The Suicide Squad second du nom ne prenne un peu de retard à cause de la situation pandémique actuelle.