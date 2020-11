Apple : un nouveau design pour les MacBook en 2021 ?

Après avoir renouvelé ses modèles d’entrée de gamme avec sa puce M1, Apple devrait profiter de l’année prochaine pour dévoiler de nouveaux MacBook haut de gamme au design totalement remanié.

Maintenant qu’Apple a lancé ses premiers MacBook avec ses propres puces M1, on s’impatiente de découvrir les modèles plus haut de gamme prévus par la firme. Les MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces avec 2 ports Thunderbolt sont en effet considérées comme des machines d’entrée de gamme chez Apple, tandis que les MacBook Pro 13 et 16 pouces dotés de quatre ports Thunderbolt constituent le haut du panier. Mais depuis qu’Apple a dévoilé ses nouvelles machines avec puces M1, il devient difficile de recommander l’achat d’un MacBook Pro haut de gamme équipé d’un processeur Intel, tant la puce d’Apple s’avère performante, pour beaucoup moins cher. La gamme actuelle manque donc cruellement de cohérence tant qu’Apple n’aura pas renouvelé ses Mac les plus onéreux.

Il est justement question de ces MacBook Pro haut de gamme dans une nouvelle note de Ming-Chi Kuo, l’expert analyste d’Apple qui vise toujours juste, ou presque. Selon lui, on devrait avoir droit à de nouveaux MacBook durant la seconde moitié de l’année à venir. L’analyste estime qu’Apple pourrait en profiter pour introduire un tout nouveau design, sans toutefois en préciser les contours. Dans une précédente note, Kuo pressentait déjà un renouvellement de la gamme « Pro » des laptops d’Apple avec un MacBook Pro 14 pouces et un MacBook Pro 16 pouces tous deux équipés d’une puce Apple Silicon. Et puisque Apple s’est donné deux ans pour accomplir sa transition des processeurs d’Intel vers ses puces maison, il faut donc s’attendre à un renouvellement complet de la gamme d’Apple. L’iMac et l’iMac Pro pourraient donc avoir droit à une cure de jouvence, avec un tout nouveau design pressenti depuis plusieurs années, mais on pourrait également avoir droit à une version miniature du Mac Pro, comme l’indiquent certaines rumeurs.

Du côté des autres produits d’Apple, Ming Chi Kuo s’attend à voir débarquer la technologie mini-LED et la prise en charge 5G sur au moins un modèle d’iPad l’année prochaine (certainement un nouvel iPad Pro), tout en indiquant que la demande pour le dernier iPad Air avait été bien meilleure qu’espérée. Kuo s’attend également à ce que les AirPods de troisième génération soient lancés à la fin du deuxième trimestre de 2021. Il avait précédemment affirmé que la conception des AirPods de troisième génération devrait être « similaire aux AirPods Pro », mais sans la réduction de bruit active.