Robots : Jueying Mini Lite, le Spot chinois

Il fallait s’y attendre : Spot, le robot quadrupède de Boston Dynamics, fait des émules. Le constructeur chinois Deep Robotics s’en est donc fortement inspiré pour son Jueying Mini Lite.

Il ne faut pas chercher trop loin l’inspiration de Deep Robotics pour sa gamme de « robots chiens » Jueying : le constructeur a tout simplement regardé très fort par dessus l’épaule de Boston Dynamics. Le nouveau modèle, baptisé Jueying Mini Lite, reprend même le coloris jaune typique de l’entreprise américaine, qui appartient désormais à Hyundai.

Un robot programmable pour toutes les missions

Deep Robotics fait tout de même valoir quelques spécificités pour son robot à quatre pattes. Il reprend les principales caractéristiques de Spot (marche, course, saut), il sait aussi se relever et même… danser ! On peut le commander à la voix, et le robot répond à la voix également. Jueying Mini Lite utilise des capteurs et un lidar pour éviter les obstacles, il se sert aussi de réseaux neuronaux qui alimentent son intelligence artificielle.

Le constructeur promet également que le robot est en mesure de suivre une personne désignée. Et s’il est jaune, c’est pour rendre hommage à Bruce Lee et à sa fameuse combinaison ! Plus sérieusement, Deep Robotics décline le robot en plusieurs versions en fonction des besoins, dans l’industrie et d’autres secteurs. Il pourra se rendre dans des endroits difficiles d’accès pour les humains et même travailler avec d’autres robots. L’expérience engrangée au cours des missions sera stockée et analysée dans le nuage afin d’enrichir l’intelligence de tous les Jueying.

Jueying Mini Lite est un robot de 5 kg, il mesure 35 cm de hauteur pour 56 cm de longueur. Entièrement programmable, il se pliera à tous les travaux qu’on lui donnera à accomplir ! Son autonomie est comprise entre une heure et demie et trois heures. Malheureusement, le prix est inconnu tout comme sa disponibilité à l’international.