DXOMARK présente le classement des téléphones les plus autonomes du marché

Le laboratoire DXOMARK vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc, avec le test DXOMARK Battery, qui passe au crible l’autonomie et la durée de vie de nos smartphones. Sans surprise, les flagships ne font pas forcément figures de modèles.

© iFixit

Déjà à l’initiative de plusieurs tests Camera, Selfie, Audio et Dispaly, le laboratoire DXOMARK vient de lancer une toute nouvelle expérimentation, cette fois concentrée sur l’autonomie de nos smartphones. Dans un rapport rendu public ce matin, la société française rappelle ainsi que “les mAh et les Watts ne reflètent pas l’expérience de la batterie”. Pour éviter la mauvaise surprise de se retrouver en panne à un moment critique, ou de devoir rester trois heures planté devant son chargeur à atteindre que notre terminal ne daigne reprendre des forces, DXOMARK explique ainsi avoir pris en compte près de 100 paramètres et 70 mesures, dans un protocole de test atteignant parfois les 150 heures par smartphone. Après avoir isolé trois grandes mesures principales (autonomie, charge et efficacité énergétique), l’entreprise a ainsi été en mesure de partager ses premiers résultats.

En tête de classement, on retrouve ainsi le milieu de gamme Samsung Galaxy M51. Sorti l’année dernière, le smartphone s’en tire avec la moyenne honorable de 88 points sur 100, avec 96 points d’autonomie, 61 de temps de charge, et 87 d’efficacité énergétique. Pour compléter le podium, on retrouve ensuite l’outsider Wiko Power U30 (86 points), et l’Oppo Find X3 Neo (81 points). Les flagships du moment se retrouvent quant à eux un peu plus bas dans le classement. Tandis que l’iPhone 12 Pro Max s’offre la quatrième place avec 78 points, les Xiaomi Mi 10T Pro 5G (72 points) et OnePlus 8T (71 points) occupent respectivement les septièmes et huitièmes places du classement. Concernant Samsung, le Galaxy S21 Ultra 5G s’offre une double entrée pour le moins édifiante : alors que le modèle équipé d’un SoC Snapdragon atterrit à la dixième place avec 70 points, la version Exynos réservée notamment au marché européen, se retrouve à la seizième place, avec seulement 57 points.

Lorsqu’il est question de mesurer l’autonomie des batteries, c’est encore une fois Wiko qui s’illustre, avec plus de 80 heures de durée de vie pour son Power U30, soit près du double de l’iPhone 12 Pro Max et ses 48 heures d’autonomie. Évidemment, ce premier classement sera amené à évoluer au cours des semaines à venir, à mesure que DXOMARK poursuivra ses tests en ajoutant de nouveaux modèles à son panel de test.