La NASA prépare deux nouvelles missions privées vers l’ISS

Le programme de développement commercial de l’orbite terrestre passe la seconde, alors que la NASA cherche de nouveaux partenaires commerciaux pour rallier la Station Spatiale Internationale. Ces contrats concernent des missions prévues en 2022 et 2023. Davantage d’informations seront données pendant une conférence privée réservée aux candidats le 22 juin prochain. À ce jour, la nature précise de la mission reste plutôt vague. Tout juste sait-on que ces missions s’inscrivent dans le cadre du plan de développement commercial de l’orbite terrestre basse et qu’elles dureront chacune deux semaines au maximum. Si ces projets se concrétisent, ils deviendront les secondes et troisièmes missions privées en partance pour l’ISS, après celle de janvier 2022 en partenariat avec Axiom Space. Les candidats ont jusqu’au 9 juillet prochain pour soumettre leurs propositions.

Aujourd’hui, le concept d’économie spatiale n’en est encore qu’à ses balbutiements; il concerne majoritairement les gouvernements et certains partenaires industriels triés sur le volet. Pour la NASA, ouvrir les portes de l’espace aux entreprises privées présente un double avantage. En premier lieu, il s’agit bien sûr de poser les bases de cette future économie spatiale à grande échelle, dont l’agence américaine est probablement amenée à devenir un acteur central. Mais cela lui permettra aussi de libérer du temps et des ressources pour d’autres projets, dont la conquête de la Lune.

