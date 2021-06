Xbox détient l’exclusivité de Dolby Atmos et Vision pour deux ans

Si le Dolby Atmos est déjà disponible à l'achat d'une licence, le Dolby Vision est encore en test sur les Xbox Series.

© Journal du Geek

Selon un article de blog Xbox, depuis supprimé, Microsoft a annoncé à ses joueurs que les Xbox pouvaient offrir plus en termes de son que les autres fabricants de consoles. En effet, Microsoft détient l’exclusivité console des technologies Dolby Atmos et Dolby Vision pendant encore deux ans, ce qui empêcherait Sony et Nintendo de les intégrer à la PS5 et à la future Nintendo Switch Pro.

La technologie Dolby Atmos est en réalité intégrée à la Xbox One depuis 2017, alors que les Xbox Series X/S la supporte depuis son lancement le 10 novembre dernier. Cependant, pour pouvoir l’utiliser, les joueurs doivent acheter une licence affichée au prix de 17,99€. Dans le post de Microsoft, il était inscrit qu’une période d’essai permettait aux joueurs détenteurs du nouveau casque sans fil Xbox d’en profiter jusqu’au 30 septembre prochain, et ne payer la licence qu’à partir cette date, tout en sachant qu’elle est acquise à vie.

Le Dolby Vision est encore en test

En ce qui concerne Dolby Vision, Microsoft avait lancé des phases de test en début d’année sur Xbox Series X/S. Seuls les participants au programme Xbox Insiders y ont accès pour le moment. Les joueurs sur les consoles nouvelle génération s’attendent à tous l’avoir d’ici la fin de cette année. Aucune date précise n’a pour le moment été communiquée. Cette exclusivité est une bonne chose pour Microsoft qui met l’accent une fois de plus sur les performances de la console pour attirer le plus de joueurs possible sur sa plateforme.

De son côté, Sony mise sur les exclusivités et les jeux first-party pour faire la différence avec son concurrent de toujours. Ce sont deux stratégies différentes, qui payent à leur manière. Si l’exclusivité ne dure que deux ans, il n’est pas encore certain que Sony se précipitera pour intégrer le Dolby Atmos ou Vision à sa console dernière génération, bien que l’on puisse imaginer une PS5 Pro avec ces fonctionnalités.