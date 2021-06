EPOS sort son premier micro dédié au streaming

Fort de ses 115 années d’expérience dans le matériel audio, EPOS vous propose le micro ultime pour les gamers en tous genres.

EPOS, la branche dédiée au gaming de Sennheiser, dévoile son tout premier micro pour le streaming. Il s’agit du micro B20, et il vient compléter une gamme audio déjà très complète. Selon EPOS, le B20 offre un son d’une qualité studio aux gamers, idéal pour les activités de livestream ou d’enregistrement pour du contenu vidéo. Il s’adresse donc tout particulièrement aux amateurs et utilisateurs de Twitch, comme aux créateurs de contenu expérimentés. Afin de s’imposer dans le marché des micros haut de gamme, EPOS affirme que le B20 propose un son riche, fidèle et clair, que ce soit lors de discussion d’enregistrement ou encore de visioconférences.

EPOS vante également la capacité du micro à être polyvalent, s’adaptant ainsi à un large panel de joueurs. Le micro B20 est utilisable sur PC et Mac, ainsi que sur PS4. Il s’adapte également à votre environnement puisqu’il peut être disposé sur le socle fourni, afin de le poser sur une table, ou bien se fixer sur vos supports personnels, que ce soient une perche ou encore un pied de micro.

À noter que l’EPOS Gaming Suite vous permet d’accéder à des paramètres supplémentaires vous permettant de régler à votre guise l’égaliseur du microphone ou encore la réduction de bruit. La connexion plug-and-use est également vivement appréciée. Elle vous permet de vous connecter sans mal à votre périphérique avec le câble USB-C vers USB-A fourni. Le micro B20 est disponible depuis le 1er juin au prix de 199€ sur le site officiel d’EPOS.