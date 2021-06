Genshin Impact débarque sur l’Epic Games Store la semaine prochaine

miHoYo diversifie encore les plateformes sur lesquelles son hit est disponible, quelques semaines après son arrivée sur PS5.

Le free-to-play de miHoYo Genshin Impact sera bientôt disponible sur l’Epic Games Store. Il débarque sur la plateforme dès le 9 juin prochain, dans moins d’une semaine. Genshin Impact connaît déjà un franc succès auprès des joueurs du monde entier. Il est disponible sur Android, iOS, PlayStation et PC via le site officiel du studio. Avec la version de l’Epic Games Store, les joueurs pourront récupérer un bonus in-game grâce au code « GenshinEpic » le jour du lancement. Cette version prendra également en charge le cross-play. Cela signifie que les personnes accédant au jeu via l’Epic Games Store pourront jouer en simultané avec les joueurs mobiles et consoles.

La mise à jour 1.6 est imminente

Pour rappel, la mise à jour 1.6 arrive bientôt pour le plus grand bonheur des joueurs. Un live a été organisé par miHoYo détaillant les nouveautés apportées par la mise à jour, qu’on vous laisse découvrir juste ici. Elle arrive en même temps que l’ajout du jeu sur l’Epic Games Store, c’est-à-dire le 9 juin prochain. Si vous ne connaissez pas Genshin Impact, il s’agit d’un jeu free-to-play de type action-RPG. Le jeu en est actuellement à sa version 1.5 et dispose déjà de deux des sept grandes régions prévues. Si Genshin Impact est déjà disponible sur de nombreuses plateformes, une version Nintendo Switch est également au programme.