Netflix annule la série de Jupiter’s Legacy, un mois après sa sortie

Fin de chantier pour Jupiter's Legacy, qui tire sa révérence un mois seulement après la diffusion de sa première saison. Néanmoins, Mark Millar a de la suite dans les idées et annonce un spin-off centré sur les super-vilains.

© Netflix

En mai dernier, Netflix dévoilait la première saison de Jupiter’s Legacy. Adaptée des comics éponymes de Mark Millar, la production avait été loin de faire l’unanimité auprès des amateurs de super-héros. Elle avait aussi eu du mal à nous convaincre. Le couperet est désormais tombé, elle n’aura pas de saison 2. C’est sur Twitter que Mark Millar a annoncé la mauvaise nouvelle à ses fans. Dans une publication dédiée, il explique que si l’aventure s’arrête là pour les Sampson, l’univers lui va continuer de croître.

Some big news from us on what's coming up next in live-action from Millarworld, peeps! pic.twitter.com/usEuwVNHei — Millarworld (@mrmarkmillar) June 2, 2021

“Je suis très fier de ce qu’on fait les équipes avec Jupiter’s Legacy et l’incroyable travail des équipes sur cette saison. On me demande beaucoup ce qui va se passer après avec cet univers et la réponse se trouve du côté des super-vilains. J’ai toujours aimé les histoires de crimes à la Tarantino et Scorsese et les méchants ont toujours été la partie la plus amusante des histoires de super-héros. Faire quelque chose exclusivement sur les vilains qu’ils affrontent est quelque chose qui semble nouveau.”

Des braquages et des super-pouvoirs

Inspirée des comics Super Crooks, créés en collaboration avec Francis Yu, cette nouvelle série devrait donc s’inscrire dans la tendance du moment, qui veut que les antagonistes volent la vedette aux héros en collant. Cela permettra sans doute à l’œuvre de Mark Millar de gagner en intensité et en profondeur, et pourquoi pas reproduire le petit miracle de Kick-Ass ou Kingsman. L’intrigue de cette nouvelle série sera centrée sur l’équipe de Johnny Bolt, un criminel et ses amis crapuleux qui jouent les expatriés en Espagne. Alors qu’ils préparent un gigantesque braquage, les choses se compliquent lorsque Johnny découvre que leur cible est en réalité le plus grand criminel de tous les temps.

Pour l’instant, Mark Millar ne donne que très peu de détails sur le projet qu’on imagine encore à un stade embryonnaire. Il faudra néanmoins s’attendre à ce que le scénariste continue de nous offrir des informations exclusives sur son compte Twitter. On gardera donc l’œil ouvert.