5 raisons d’adopter enfin un VPN, surtout en 2021 !

2020 a été une année hors-normes, lors de laquelle l’utilisation des VPN a été plébiscitée par les confinements successifs, l’adoption massive du télétravail et la recherche de nouveaux contenus de divertissement. Si vous n’avez pas encore opté pour un VPN, voici quelques raisons qui pourraient vous faire changer d’avis pour en adopter un en 2021.

Pour se protéger des hackers

Il y a eu deux fois plus d’attaques informatiques en 2020 qu’en 2019, et l’adoption du travail à distance a ouvert davantage de portes aux hackers. On peut donc facilement imaginer que la pandémie de COVID-19 n’étant pas terminée, le télétravail sera amené à perdurer et à se démocratiser de plus en plus au fil des mois et des années à venir. L’utilisation d’un VPN permet de masquer son adresse IP, de crypter les données qui transitent à travers un tunnel sécurisé et qui deviennent donc illisibles. Plutôt pratique lorsque l’on sait qu’il est possible de travailler depuis un parc, un café ou un hôtel et que les hackers sont friands de ces endroits notamment grâce aux connexions peu sécurisées des Wi-Fi publiques.

Empêcher son fournisseur d’accès Internet (FAI) de recueillir des informations personnelles

Une loi française de 2006 stipule que les fournisseurs d’accès à Internet doivent conserver les journaux d’activité de leurs utilisateurs pendant au moins une année. En 2020, cinq propriétaires de bar grenoblois ont été rappelés à l’ordre pour ne pas avoir conservé de journaux d’activité de leurs utilisateurs. Cela signifie que les fournisseurs d’accès à Internet peuvent, et sont légalement tenus, de suivre des éléments tels que les sites internet visités, le temps passé dessus, le contenu regardé, les appareils qui sont utilisés voire plus encore. Afin de protéger ces activités personnelles, l’utilisation d’un VPN permettra de crypter le trafic internet entrant et sortant de tous les appareils, tout en le faisant transiter par un serveur intermédiaire. Cela signifie que les activités Internet deviennent alors illisibles pour un fournisseur d’accès.

Débloquer des contenus géo-bloqués

Il s’agit ici de pouvoir contourner les restrictions géographiques de contenus et de sites internet voire même de certaines applications, qui ne seraient pas disponibles dans la région dans laquelle vous vous trouvez. En choisissant de vous connecter à un serveur au Canada par exemple, il vous sera possible d’accéder au contenu local, qui n’est pas accessible depuis la France. De la même manière, vous pourrez accéder à travers un tunnel VPN, à des contenus volontairement bloqués ou indisponibles, en raison de la volonté de certains pays de contrôler certaines informations.

Suivre les événements en streaming

La pandémie a chamboulé la tenue des événements sportifs et culturels, mais ces secteurs ont trouvé un moyen de s’adapter. En effet, beaucoup de ces événements ont pu se tenir en ligne et les internautes ont pour certains, pu suivre en direct ou via les retransmissions, les événements mondiaux qui n’autorisent pas la venue du public pour des raisons sanitaires. La pandémie n’étant pas terminée, il est possible que les prochains événements culturels ne puissent pas encore se tenir de manière physique. De ce fait, l’utilisation d’un VPN peut aider à accéder à des contenus sportifs qui peuvent être inaccessibles en raison de votre position géographique.

Faire des économies dans la planification de ses futurs voyages

Certains sites en ligne adaptent leur prix selon les pays. Les sites de voyage par exemple fournissent souvent une fourchette de prix variant en fonction de l’historique de navigation et de la position géographique. Les utilisateurs verront donc le prix varier en fonction de ces informations. Pour éviter que les prix ne flambent, il suffit d’effacer les cookies de son navigateur, tout en activant son VPN, activer une autre localisation grâce à son proxy et effectuer des recherches en navigation privée. Ainsi, le tour est joué !

Les 3 meilleurs VPN du moment

ExpressVPN couvre toutes les principales plates-formes et périphériques, ce qui signifie que vous pouvez l’exécuter nativement. Il vous suffit d’ouvrir l’application, de vous connecter à un serveur, et vous pourrez ensuite accéder à votre service de streaming favori. En fonction du serveur que vous choisissez, le service de streaming présentera une bibliothèque correspondante. En plus de cette fonctionnalité, ExpressVPN apporte un cryptage vraiment fort qui vous rend invisible sur le Web. Vous pouvez utiliser jusqu’à 5 connexions en même temps, en utilisant un seul abonnement.

La caractéristique phare de NordVPN est son double standard de cryptage. Au lieu de router votre trafic Web via un seul serveur, il le fait avec deux serveurs sécurisés. Cela peut s’avérer utile lorsque vous avez besoin d’un peu plus d’intimité. Cependant, cela signifie aussi qu’il y a un certain ralentissement. Pour continuer à diffuser en continu en HD et en 4K, vous devez d’abord disposer d’une connexion Web rapide. Pour faire face à cette limitation, NordVPN propose même un serveur de streaming désigné, ce qui est un bonus important.

CyberGhost VPN est livré avec quelques fonctionnalités intégrées assez cool, comme la fonction anti-malware intégrée, qui agit comme un antivirus le ferait. Il y a également un interrupteur d’arrêt pour empêcher vos données non cryptées d’être suivies par votre fournisseur d’accès Internet ou toute autre personne si l’un des 3 000 serveurs est défaillant. Son réseau de serveurs est réparti dans 60 pays, avec de nombreux serveurs optimisés pour le streaming aux Etats-Unis. CyberGhost utilise des protocoles de cryptage de pointe pour sécuriser toutes les données et a mis en place une politique de zéro journal.

