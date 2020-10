iPhone 12 : que vaut le smartphone d’Apple face à ses concurrents ?

L’iPhone 12 vient d’être officialisé ! Face à ses principaux concurrents, que vaut le nouveau fleuron d’Apple ?

Après de longs mois d’attente, Apple a présent ses derniers fleurons. Comme prévu, on retrouve bien quatre modèles dans la nouvelle gamme du constructeur : l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et enfin l’iPhone 12 Pro Max, de quoi satisfaire la plupart des utilisateurs. Mais pendant qu’Apple faisait monter la sauce, ses concurrents ont eu le temps de lancer eux-aussi leurs smartphones phares, de Samsung à Huawei en passant par Xiaomi, et Google avec son dernier Pixel 5. Si l’iPhone a l’avantage côté puissance grâce à sa puce A14, il n’est plus nécessairement le roi de la photo, et les concurrents sont nombreux à proposer des solutions alternatives très alléchantes. On fait le point sur les principaux concurrents de l’iPhone 12 !

Google Pixel 5, l’iPhone du monde Android

Certes, les Pixel de Google n’ont pas encore la notoriété de l’iPhone. Il n’empêche que s’il fallait trouver un équivalent du smartphone d’Apple dans le monde Android, les Pixel tiendraient là une place de choix en raison de leur positionnement. Tandis qu’Apple conçoit de pair iOS et son iPhone, Google fait de même en optimisant aux petits oignons ses Pixel. Ainsi, le dernier modèle, le Pixel 5, entend bien affirmer sa position d’iPhone du monde Android en débarquant directement équipé d’Android 11.

Néanmoins, les deux smartphones du moment ne combattent pas vraiment à armes égales. En raison de son prix, le Google Pixel 5 se confronte plutôt à l’iPhone 12 ou à l’iPhone 12 mini, et pas vraiment aux versions « Pro ». Tandis que l’iPhone 12 dispose de l’impressionnant SoC A14, le Pixel 5 ne propose qu’un Snapdragon 765G, bien en deçà de la puce d’Apple même si elle permet tout de même de lui offrir une compatibilité 5G. Même constat du côté de la reconnaissance faciale, abandonnée par Google cette année au profit d’un antique capteur d’empreinte digitale situé au dos de l’appareil, alors que l’iPhone propose toujours Face ID.

Les deux smartphones proposent néanmoins des dalles OLED et on retrouve une configuration à peu près équivalente à l’arrière avec un objectif principal de 12 MP sur l’iPhone 12 contre 12,2 MP sur le Pixel 5, et un ultra grand-angle de 12 MP sur l’iPhone 12 et de 16 MP sur le Pixel 5. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max devraient néanmoins se montrer plus polyvalents avec l’ajout d’un téléobjectif. Reste à voir lequel de ces smartphones s’en tirera le mieux au niveau du logiciel, puisque si le Pixel est fortement réputé pour ses qualités photographique, Apple semble avoir mis les bouchées doubles pour rattraper la concurrence cette année avec sa puce A14. Mais le nouveau fleuron de Google reste plus abordable à seulement 629 euros, contre 809 euros pour l’iPhone 12 mini et 909 euros pour l’iPhone 12.

Et pendant ce temps, le #Pixel4a pendant la Nuit des Étoiles bah ça le fait bien ! Non ? 🙂 On parle d'un smartphone là quand même ! pic.twitter.com/nq2GZQbYiZ — Anh Phan – Take It Sleazy ^^ (@AnhPhanFr) August 7, 2020

Samsung Galaxy S20, l’éternel guerre Samsung/Apple continue

Comme chaque année, la guerre opposant l’iPhone aux derniers fleurons de Samsung continue. Cette année, le sud-coréen a eu le temps de lancer les nouveaux modèles de ses deux gammes phares pendant qu’Apple préparait son iPhone 12. Le constructeur a ainsi dégainé ses Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra dès le mois de février et lancé les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra à la fin de l’été. Mais si l’iPhone 12 Pro Max peut éventuellement se confronter aux Galaxy Note 20 en raison de sa taille, le véritable concurrent d’Apple sur le secteur du smartphone reste traditionnellement la gamme Galaxy S.

Même si le dernier fleuron de Samsung est sorti en début d’année (ce qui pourrait être l’occasion de se le procurer à prix réduit, justement), il propose des arguments imparables : un écran AMOLED bluffant, des performances photo extrêmement solides et de bonnes performances avec le Exynos 990. Néanmoins, les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max s’érigent en dignes concurrents puisqu’ils proposent, eux aussi, d’importantes améliorations du côté de la photo et de la vidéo, même s’ils ne proposent pas la 8K comme Samsung. Leur puce A14 s’avère également bien plus puissante, en théorie, que celle de Samsung, et les prix sont peu ou prou les mêmes (même si ceux de Samsung baissent plus rapidement). Il s’agit là plutôt d’une préférence pour une marque ou l’autre, tant ce que proposent Samsung et Apple mérite le détour.

Où acheter le Galaxy S20 au meilleur prix ?

Marchand Stock Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Xiaomi Mi 10, la montée en gamme du chinois

S’il y a un constructeur qui a pris son envol cette année, c’est bien Xiaomi. D’année en année, la firme chinoise s’est construit une solide réputation et en 2020, elle en a profité pour monter drastiquement en gamme et venir se confronter aux fleurons du secteur avec sa gamme de Xiaomi Mi 10. On peut donc logiquement confronter son dernier fleuron à celui d’Apple. Si le Xiaomi Mi 10 pourrait venir se confronter à un iPhone 12, le Xiaomi Mi 10 Pro lorgnerait bien sur le terrain d’un iPhone 12 Pro et le Xiaomi Mi 10 Ultra du côté de l’iPhone 12 Pro Max. On y retrouve des configurations photos solides, portés par cet excellent capteur de 108 MP, mais également de magnifiques dalles AMOLED signées Samsung. Aussi, les Xiaomi Mi 10 se dotent d’une puce Qualcomm Snapdragon 865, certes un peu moins puissante que l’A14 d’Apple, mais tout de même largement suffisante pour la plupart des usages. Par ailleurs, avec MIUI 12 – dernière version de la surcouche logicielle du constructeur – Xiaomi a largement amélioré son interface en distillant ici et là de nombreuses animations qui rappelant justement… iOS. Il s’agit d’excellents smartphones, et, selon nous, d’un excellent moyen pour switcher d’un iPhone vers le monde Android sans être trop dépaysé.

Où acheter le Xiaomi Mi 10 au meilleur prix ?

Marchand Stock Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Huawei P40 et P40 Pro, dignes concurrents amputés de Google

Effectivement, les derniers-nés de chez Huawei peuvent être assez déroutants à utiliser pour un utilisateur de smartphones Android, étant amputés des services de Google. Néanmoins, pour les utilisateurs d’iPhone – qui ne sont pas cloisonnés dans l’écosystème Google – Huawei représente aujourd’hui une bonne alternative concurrente. Tout comme la Pomme, Huawei propose son propre écosystème avec l’App Gallery, son équivalent de l’App Store maison, même s’il reste encore du travail pour le rendre aussi complet et simple à utiliser que celui de Google ou d’Apple. Le géant chinois propose du reste ici des appareils extrêmement séduisants, à l’image de ses derniers Huawei P40, Huawei P40 Pro et Huawei P40 Pro+, dignes opposants aux derniers smartphones pommés Ces smartphones n’ont en effet rien à envier aux iPhone 12 avec leurs sublimes écrans, leur autonomie monstrueuse et leurs capacités photo hors norme. Ils proposent surtout un attirail photo bien plus complet que ce qu’on peut trouver chez Apple, avec notamment un Zoom exceptionnel reposant sur un véritable périscope, et des performances hallucinantes en basse lumière grâce à la taille de leurs capteurs. Reste qu’en photo, et surtout en vidéo, l’iPhone 12 Pro Max, notamment, devrait leur tenir la dragée haute avec ses nouveaux capteurs plus lumineux.

Où acheter le Huawei P40 au meilleur prix ?